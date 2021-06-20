«ديلى ميل»: قمة مجموعة السبع أثبتت كذب «جونسون» بشأن الإغلاق

أثارت الصور التي التقطت في نهاية الأسبوع الماضي لقمة مجموعة السبع الكبرى في كورنوال غضب الشعب، خاصة مع تزايد جائحة كورونا.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ما حدث في قمة السبع أثبت لملايين البريطانيين أن شعار "نحن جميعًا في هذا معًا" الذي يروج لقيود الإغلاق هو كذبة.

وتابعت أنه تم إصدار أوامر لجمع الشعب للخضوع لجميع قيود فيروس كورونا، ولكن القادة وأفضلهم أظهروا أن الأمر يتعلق بـ "قواعد لك، ولكن ليس لي".

وشوهد قادة العالم وهم يصلون واحدًا تلو الآخر إلى مجموعة السبع وهم يرتدون أقنعة الوجه ويحيون بعضهم البعض بمطبات الكوع المسرحية، ومع ذلك، سرعان ما تم تصويرهم وهم يشربون ويأكلون معًا في حفل شواء، والذراعان حول بعضهما البعض، ووجوه مكشوفة على بعد بوصات فقط.

وقالت الصحيفة: "بقيتنا، سواء كنا نتفق مع الإغلاق أم لا، غاضبون ومندهشون من هذا التجاهل الصارخ للقواعد".

وأشارت إلى أن أي مالك حانة سمح لمثل هذه المجموعة الكبيرة بالتصرف على هذا النحو في حديقة الحانة الخاصة بهم كان سيخاطر بفقدان ترخيصه.

وتساءلت الصحيفة: لماذا تجاهل حكامنا- الذين رأوا أنه من الضروري فرض مثل هذه القيود الصارمة على بقيتنا- القواعد التي أقروها يوميًا لمدة 15 شهرًا باعتبارها ضرورية لإنقاذ حياتنا؟

وتابعت الصحيفة أن هناك، على ما أعتقد، تفسير بسيط: لم يصدقوا أبدًا أن القواعد تنطبق عليهم وأنا مقتنع- بشكل صادم للغاية- أنهم لم يطيعوها في الواقع خلال العام الماضي.

وكشف عدد من كبار المصادر، بمن في ذلك وزراء الحكومة ومساعدوهم الذين يترددون على داونينج ستريت، عن أن قواعد الإغلاق يتم تجاهلها بشكل صارخ كل يوم في داونينج ستريت.

في حين تم عزل ملايين العائلات بسبب قيود كورونا، كما تم تدمير آلاف الشركات بسبب متطلبات التباعد الاجتماعي، وبينما أُجبر جميع السكان- حتى الأطفال في المدرسة- على ارتداء الأقنعة، أولئك الذين يعملون في قلب الحكومة استهزأوا بقواعدهم بغطرسة.