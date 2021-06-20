لتأخرها في الزواج.. «النيابة» تحقق في انتحار فتاة شنقا في حلوان

أقدمت فتاة على الانتحار بمنطقة حلوان بسبب معاناتها من حاله نفسية سيئة لعدم زواجها.

وتباشر نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، التحقيق في انتحار فتاة بسبب تأخرها في الزواج، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من الأهالى، يفيد قيام فتاة " 32 سنة"، بشنق نفسها ولفظت أنفاسها متأثرة بإصابتها بالقصبة الهوائية.





على الفور انتقلت أجهزة الأمن وبسؤال أهلها، قالوا إن ابنتهم تعاني من حالة نفسية، بسبب تأخر زواجها، وأنها غافلتهم ودخلت إلى غرفتها، حيث لا يوجد أحد بالمنزل وأقدمت على الانتحار، وعندما سمعوا صوت ارتطام أسرعوا لإسعافها إلا أنها فارقت الحياة.

تم اتخاذ كافة الاحراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التو باشرت التحقيق وطلبت استدعاء اسرة الفتاة لسماع اقوالهم في الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتخفظ على الحثمان في المستشفى العام.



الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:



- في حالة العثور على جثة مجهولة بيتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن.

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.



- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات بيتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.



- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.



- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة.