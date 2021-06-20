مطالبات بضبط شاب دشن قناة على «تيلجرام» لنشر صور الفتيات دون علمهن

طالب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، بسرعة القبض على شاب دشن قناة على تطبيق تيلجرام لنشر صور سيدات دون علمهن، أثناء سيرهن في الشوارع بشكل عشوائي وبلقطات بعضها يحمل في طياته إيحاءات جنسية وسخرية.

كما دعا رواد السوشيال ميديا السيدات الظاهرات صورهن على قناته إلى ضرورة الذهاب لأقسام الشرطة ومباحث الإنترنت لتقديم بلاغات حول الواقعة، مطالبين السلطات بالتحرك الفوري لإغلاق القناة.

يذكر أن قطاع الأمن العام يتولى تنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات وزارة الداخلية النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحًا، حفاظًا على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعًا وكشفًا)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.