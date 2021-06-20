لمعايرتها بالتأخر في الزواج.. «سامحوني هموت موته وحشة» الرسالة الأخيرة لفتاة انتحرت في حلوان

أقدمت فتاة على الانتحار، اليوم الأحد، بمنطقة حلوان بسبب معاناتها من حاله نفسية سيئة لعدم زواجها ومعايرة بعض الأشخاص لها لتأخرها عن الزواج، وتركت المتوفاة رسالة قالت فيها: "سامحوني هموت موته وحشة".

وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من الأهالي، يفيد بقيام فتاة 32 سنة، بشنق نفسها ولفظت أنفاسها متأثرة بإصابتها بالقصبة الهوائية، وانتقلت أجهزة الأمن وبسؤال أهلها، قالوا إن ابنتهم تعاني من حالة نفسية بسبب تأخر زواجها، وأنها غافلتهم ودخلت إلى غرفتها وأقدمت على الانتحار، وعندما سمعوا صوت ارتطام أسرعوا لإسعافها إلا أنها فارقت الحياة.

- علامات تدل على الرغبة في الانتحار

يوجد عدد من العلامات التي تدل على رغبة صاحبها في الانتحار أو الأفكار الانتحارية من أبرزها: