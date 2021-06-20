لمعايرتها بالتأخر في الزواج.. «سامحوني هموت موته وحشة» الرسالة الأخيرة لفتاة انتحرت في حلوان
أقدمت فتاة على الانتحار، اليوم الأحد، بمنطقة حلوان بسبب معاناتها من حاله نفسية سيئة لعدم زواجها ومعايرة بعض الأشخاص لها لتأخرها عن الزواج، وتركت المتوفاة رسالة قالت فيها: "سامحوني هموت موته وحشة".
وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من الأهالي، يفيد بقيام فتاة 32 سنة، بشنق نفسها ولفظت أنفاسها متأثرة بإصابتها بالقصبة الهوائية، وانتقلت أجهزة الأمن وبسؤال أهلها، قالوا إن ابنتهم تعاني من حالة نفسية بسبب تأخر زواجها، وأنها غافلتهم ودخلت إلى غرفتها وأقدمت على الانتحار، وعندما سمعوا صوت ارتطام أسرعوا لإسعافها إلا أنها فارقت الحياة.
- علامات تدل على الرغبة في الانتحار
يوجد عدد من العلامات التي تدل على رغبة صاحبها في الانتحار أو الأفكار الانتحارية من أبرزها:
- التحدث عن الانتحار كالتلفظ بعبارات مثل «سأقتل نفسي» أو «أتمنى لو كنت ميتًا» أو «أتمنى لو أنني لم أُولد».
- الحصول على وسائل الانتحار مثل شراء بندقية أو تخزين حبوب مضرة.
- الانسحاب من مواقف الاتصال الاجتماعي والرغبة في العزلة.
- المعاناة من التقلبات المزاجية كأن يشعر الشخص بالتفاؤل في يوم ما وبالإحباط في اليوم التالي.
- الهوس بفكرة الوفاة أو الموت أو العنف.
- الشعور بالانحصار أو اليأس بشأن موقف ما.
زيادة تناول الكحوليات أو المخدرات.
- تغيير الروتين العادي، بما في ذلك أنماط الأكل أو النوم.
- القيام بأشياء مضرة أو مدمرة للنفس مثل تعاطي المخدرات أو القيادة بتهور.
- التخلص من المتعلقات أو ترتيب الأمور عندما لا يوجد تفسير منطقي آخر يبرر القيام بهذا الأمر.
- وداع الأشخاص كما لو أنك لن تراهم ثانية.
- حدوث تغيرات في الشخصية أو فرط الإحساس بالقلق أو الغضب، خاصة عند الإصابة ببعض العلامات التحذيرية .