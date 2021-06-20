الأحد 20 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

لايف ستايل

دراسة توضح: هل يعاني الرجال من كتئاب ما بعد الولادة مثل النساء؟

اكتئاب ما بعد الولادة
اكتئاب ما بعد الولادة للرجال

توصلت دراسة جديدة إلى أن الرجال يمكن أن يصابوا أيضًا باكتئاب ما بعد الولادة على الرغم من أن الحالة غالبًا ما تكون مرتبطة بالنساء.

 

تشير دراسة جديدة، نشرها موقع "ديلى ميل" البريطانى،  إلى أنه في حين أن اكتئاب ما بعد الولادة هو ظاهرة معروفة لدى النساء، إلا أن الرجال معرضون لخطر الإصابة بهذه الحالة أيضًا. 

 

ونظر الباحثون في مستشفى الأطفال في شيكاغو إلى آباء وأمهات الأطفال الرضع في وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة.

 

ووجدوا أنه في حين تم تحديد إصابة ثلث الأمهات الجدد بهذه الحالة ، فإن ما يقرب من خمس الرجال يعانون من إكتئاب ما بعد الولادة.

 

ويقول فريق البحث، إن النتائج تقدم دليلاً على أن هناك حاجة إلى المزيد من البرامج الموجهة إما للرجال فقط أو لكلا الجنسين للمساعدة في علاج أعراض الاكتئاب ومساعدة الآباء الجدد على التكيف مع الأطفال حديثى الولادة.

 

قال المؤلف الرئيسي الدكتور كريج جارفيلد، مدير برنامج ابتكارات صحة الأسرة والطفل في مستشفى لوري للأطفال، إن النتائج التي توصلنا تساهم بشكل كبير فى فهم التغيرات التى تطرا على الزوجين بعد الولادة.

 

ما هو اكتئاب ما بعد الولادة؟

 

اكتئاب ما بعد الولادة هو حالة يعاني فيها الشخص من أعراض الاكتئاب بعد ولادة طفل، عادة بسبب الانخفاض الكبير في مستويات الهرمونات. 

 

والنساء اللواتي يعانين من هذه الحالة معرضات لخطر الإصابة بالاكتئاب مدى الحياة، لكن الدراسات الحديثة أشارت إلى أن الرجال يعانون أيضًا من هذه الحالة المرضية. 

 

بالنسبة للدراسة ، التي نُشرت في مجلة طب الأطفال، فحص الفريق 431 والدًا لأطفال مبتسرين في المستشفى للحالة أربع مرات باستخدام مقياس ادنبره للاكتئاب بعد الولادة.

 

ويمكن أن تتنبأ الفحوصات الأولية غالبًا ما إذا كانت المريضة ستصاب بالاكتئاب بعد الولادة في الشهر الأول من حياة الطفل أم لا.

اكتئاب ما بعد الولادة اعراض الاكتئاب الولادة حديثي الولادة الأطفال الرضع

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وائل لطفي

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