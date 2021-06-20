الأحد 20 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يتفقد موقع حريق مطعم أبوقرقاص ويطمئن على المصابين

القاضي يتفقد موقع
القاضي يتفقد موقع حريق بأحد مطاعم أبوقرقاص

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، موقع حريق نشب بأحد المطاعم بشارع الجمهورية بمركز أبوقرقاص؛ بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، حيث طالت خسائر 6 محلات تجارية ومنزل، وأسفر الحريق عن إصابة 24 شخصًا. 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، وعدد من النواب ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي).

وجه المحافظ الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة بتشكيل لجنة لحصر المحال التجارية، للإسراع في تركيب الغاز الطبيعي للمحلات، مع حصر المحلات المرخصة وغير المرخصة كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة المقررة للمستحقين المتضررين من الحريق.

وتابع المحافظ الحالة الصحية للمصابين بمستشفى الفكرية بأبوقرقاص وكذلك مستشفى المنيا العام، حيث أعرب عن خالص دعواته للمصابين بالشفاء العاجل، ووجه الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمصابين، وتقديم كل أوجه الدعم الطبي للحالات المصابة.

هذا وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، واتخذت الوحدة المحلية لمدينة أبوقرقاص كل الإجراءات اللازمة، للبدء في إزالة آثار الحريق، وتم فرض كردون أمني، وجارٍ رفع المخلفات والأنقاض، كما تم فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز عن المنازل، بالتنسيق مع أجهزة الأمن.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقيه إخطارًا من عمليات النجدة، بحدوث حريق هائل داخل مطعم بشارع الجمهورية بمركز أبوقرقاص.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة العقيد خالد مخلوف والعقيد مصطفي دعبس رئيس قسم الإطفاء، وتبين نشوب الحريق بسبب انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم، ما أدى إلى امتداد النيران إلى 3 محلات ملابس وخردوات ومطعم، وحدثت تلفيات كبيرة.

كما تسبب الحريق فى حالة من الفزع بين الأهالي نتيجة دوي الانفجار والدخان الكثيف، وتم الدفع بـ9 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط المكان والسيطرة على الحريق وإخماده، وتسبب الحادث في إصابة 17 شخصًا بحروق متفرقة بالجسم واختناق، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى أبوقرقاص العام والمنيا الجامعي لتلقي العلاج.

وقال شهود العيان: إن سكان الشارع سمعوا دوي انفجار قبل اندلاع الحريق، وتجمع عدد من سكان المنطقة بالقرب من مكان الحريق للمشاركة في عملية إخماده، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص لاتخاذ اللازم، وعمل كردون أمني بمحيط الحريق لمنع مرور السيارات والمواطنين حفاظًا على سلامتهم.

وانتدبت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات معمل الأدلة الجنائية إلى مكان الحريق لبيان ملابسات الحادث، وكلفت النيابة إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حول الظروف وحصر التلفيات والخسائر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

 

 

 

 

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محافظ المنيا حريق بمطعم المصابين مستشفي الفكرية والمنيا العام أسامة القاض أبوقرقاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

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