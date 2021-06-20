غدا.. مصر للطيران تسير 55 رحلة لنقل 4971 راكبا

تسير مصر للطيران غدا الاثنين ٥٥ رحلة جوية بمعدل ٤١ رحلة دولية و١١ رحلة داخلية، و٣ رحلات شحن جوي، لنقل ٤٩٧١ راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق غدا ٥٥ رحلة جوية بمعدل ٤١ رحلة دولية إلى كلا من (تورنتو، واشنطن، أكرا، الدوحة، لندن، نيويورك،دبي، روما، باريس، إسطنبول، امستردام، كوبنهاجن، موسكو، أبوظبي، جوبا، ميلانو، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل).

كما تسير مصر للطيران و١١ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

شروط السفر إلى مصر

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل “PCR” بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من “ اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت ”، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل “PCR” فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل “PCR” سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.