«حلوة الفكرة».. رواد السوشيال ميديا يتفاعلون مع حفل زفاف حسن أبو الروس

احتفل الفنان حسن أبو الروس بحفل زفافه أمس على مصممة الجرافيك غادة والي.

وتصدرت الفيديوهات الخاصة بحفل الزفاف مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خاصة أنه كان غريب الأطوار فوقع حفل الزفاف وسط الألعاب في إحدى الملاهي.

كان حفل زفاف الفنان أبو الروس وغادة والي غريب على السوشيال ميديا، حيث كتبت الدعوة به «لفوق الـ٦٠ سنة وأصحاب القلوب الضعيفة، نتمني لكم نوما هادئًا»، لإقامته داخل الملاهي على عكس المعتاد.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وجمهور الفنان الشاب حسن أبو الروس، مع حفل الزفاف وتداول روّاد السوشيال ميديا مقاطع الفيديو على نطاق واسع داخل العالم الافتراضي، وكتبت مريم علاء، من روّاد موقع "فيسبوك" قائلًة: "ياخواتى على السكر"، فيما وصفته حساب يحمل اسم "نونا سعيد"، من جمهور الفنان حسن أبو الرووس بـ"المجنون"، فعلقت قائلًة: "حلوة الفكرة ربنا يسعدهم".

حفل زفاف حسن أبو الروس