رئيس «مياه الغربية» يشارك في اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي

شارك العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد، القائم بتسيير أعمال شركة مياه الغربية، في انعقاد اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة السيد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر تقنية "الفيديو كونفراس".

و شدد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتفعيل التواصل مع السادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وسرعة الدراسة والرد على الطلبات المقدمة منهم، والاهتمام بحل كافة المشكلات التي تواجه أبناء دائرتهم، وحل شكاوى المواطنين فى أسرع وقت ممكن.



وأكد "رسلان" أهمية التنسيق الكامل مع السادة المحافظين، والجهات التنفيذية المختلفة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ إجراءات مبكرة واستباقية لمواجهة المشكلات المتوقعة بالمناطق الساخنة .



من جهته شدد المهندس خالد جمال الدين رئيس الشركة، على المتابعة المستمرة لحالة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل، والاهتمام بمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن125، والعمل على حلها فوراً .



- شهادة التنمية الفنية المستدامة "T.S.M" لمحطة معالجة الصرف الصحى ببرما



في سياق متصل، قال القائم بتسيير أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية ، أنه تم اجتياز شهادة التنمية الفنية المستدامة "T.S.M"، لمحطة معالجة الصرف الصحى ببرما مركز طنطا .

و تأتى هذه الشهادة طبقاً للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، والمراقبة وضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة فى مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.