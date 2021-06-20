السجن 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين طارق حافظ، ووائل الشربيني، وسكرتارية فايز القطعاني ومصطفى أبويسر.

ترجع أحداث القضية رقم 10208 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الجمرك، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الجمرك بالقبض على المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك عن أنه عقب المرور الأمني لرصد الحالة الأمنية بشوارع القسم أبصرت القوة الأمنية المتهم «م.م.م»، عامل، وعند مشاهدته لهم حاول الهروب.

وتمكنت القوة من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد 13 قطعة لمخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار وتوزيعها على عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وبالكشف عليه جنائيًا تبين أنه مسجل في 18 قضية بلطجة وأسلحة بيضاء ضرب ومخدرات وكسر حظر، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة، قد قضت بمعاقبة سائق دليفري بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين طارق حافظ، ووائل الشربيني، وسكرتارية فايز القطعاني ومصطفى أبويسر.

ترجع أحداث القضية رقم 19 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول بالقبض على المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول إلى أنه أثناء مرور القول الأمني بشوارع الدائرة أبصرت القوة الأمنية المتهم «ال.م.ش»، 21 سنة، سائق دليفري، وعند مشاهدته لهم قام بإلقاء حافظة بلاستيكية على جانب الطريق، فتم التقاطها وتم ضبطه، وبفض محتوياتها تبين احتواؤها على عدد 12 قطعة لمخدر الحشيش، وبتفتيشه عثر معه على هاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار وتوزيعها على عملائها والمبلغ المالي من متحصلات البيعا والهاتف المحمول للاتصال بعملائها وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.