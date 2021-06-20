الأحد 20 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فض سرادق عزاء ومصادرة 33 شيشة خلال حملات مكبرة بالشرقية

مصادرة 33 شيشة
مصادرة 33 شيشة

قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملات يومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا وأسفرت عن ضبط ( ٣٣ ) شيشة بعدد من الكافتريات بنطاق الوحدات المحلية ( صافور - قرموط صهبرة ) وتم تحرير محاضر لأصحابها ، كما تم ضبط ( ١٥ ) حالة إشغال طريق ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

كما شن الجهاز التنفيذي لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعه لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة كورونا وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من التكاتك المخالفه، وتم تغريم  ٩ مواطنين بالمواصلات العامة لعدم إرتداء الكمامة الواقية، ورفع ٣٣ حالة إشغال متنوعة أمام المحال التجارية والطرق العامة و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وقامت رئاسة مدينة القنايات بفض سرادق عزاء بنطاق مدينة القنايات مع قسم الشرطة  حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين من الإصابة بفيروس  كورونا.

 

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية على المقاهي والكافيتريات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية ومصادرة التوك توك المخالف لخطوط  السير بالشوارع والطرق الرئيسية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وفى ذات السياق شن جهاز حماية المستهلك - مديرية التربية والتعليم - مديرية التضامن الإجتماعي - مأمورية الضرائب العامة - التأمينات الإجتماعية - مركز شرطة الزقازيق - المتابعة الميدانية و الإدارة الهندسية بالمركز.

 

وأسفرت تلك الحملات عن تشميع ١٩ مركزا للدروس الخصوصية ومكتبات وأكاديميات تدريب تدار بدون ترخيص في مناطق (تقسيم المهندسين - شارع السلام  "صيدناوى" - فلل الجامعة - منشأة السادات - شارع اللواء عبدالعزيز علي " أمام النساجون الشرقيون" ) بنطاق مركز ومدينة الزقازيق فضلاً عن مخالفة الإجراءات الاحترازية، ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بارتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا و وجود أوراق تعليمية مجهولة المصدر تقوم المكتبات بتصويرها و بيعها للطلاب و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

حماية المستهلك بدون ترخيص ضبط حملات حماية

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

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