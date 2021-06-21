«مبادرة الرئيس».. كيف تعمل الدولة لتوسيع قاعدة الاعتماد على الغاز الطبيعي؟

الغاز الطبيعي

وضعت الدولة خطة محكمة لتقليل فاتورة استيراد المشتقات البترولية وغاز البوتاجاز من الخارج، وكان أساسها الاعتماد بصفة أكبر على الغاز الطبيعي في المصانع وحتى السيارات، وتوصيله لأكبر عدد من الوحدات السكنية.

وأطلقت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالتقسيط مقابل جنيه يوميًا، وبدأت مؤشرات الخطة في النجاح، فشهد استيراد غاز البوتاجاز تراجعًا بنحو 43 ألف طن شهريًا، حيث تم التعاقد على شحنات بوتاجاز خلال فبراير الماضي بلغت حوالي 181 ألف طن، مقابل 224 ألف طن خلال فبراير 2020.

وبلغت فاتورة استيراد غاز البوتاجاز خلال 2020 تراجعت لنحو 840 مليون دولار، في مقابل 1.053 مليار دولار خلال 2019، بانخفاض نسبته 20.2%.

"الدستور" يتسعرض خارطة توسع مصر في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، في ظل توجيهات الرئيس السيسى، بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة، عرضت في تقرير مدعوم بالبيانات.

مستفيدون: توصيل الغاز للمنازل وفر لنا فلوس وقلل تعب تغيير الأنبوبة

تعيش "دعاء" أغلب أيام الشهر وحيدة مع أبنائها بسبب سفر زوجها المتواصل الذي يعمل سائق عربية نقل، وكان توقف الغاز بعد فراغ أنبوبة البوتاجاز أكثر الأمور الشاقه التي تواجهها، حيث قالت:"فراغ الانبوبة يعني إحدى الأمرين إما الذهاب إلى مستودع النابيب حاملة الأنبوب القديم في توكتوك بعد أن أنزل بها ثلاثة أدوار في المنزل لأغيرها بسعرها الطبيعي نن بين 60 إلى 70 جنيهًا وإما أنتظر السيارات التي تجوب الشوارع لبيع الأنابيب بسعر يصل لـ90 جنيهًا وأحملها وحدي للدور الثالث، لكن هذا الكابوس انتهى بعد دخول الغاز الطبيعي للمنطقة".

وتابعت:"بدأت شركة الغاز تحفر في المنطقة لإدخال الغاز وتوفيره داخل البيوت حسب رغبة صاحب المنزل وبقسط شهري 30 جنيهًا زيادة على فاتورة الغاز، على أننا سمعنا إن دخوله يتكلف آلاف الجنيهات ولكن كلام المسئوين نفى كل هذه الشائعات".

"أم هاجر" رأت أن دخول الغاز لمنزلها رحمها من الانقاطع المفاجئ للغاز والذي كان يترتب عليه مساوئ كثيرة فقالت "البوتاجاز بيخلص فجأة وأحيانًا والأكل بيجهز وأظل بالساعات منتظرة بياعين الأنابيب لأغيرها، واختفت هذه الأزمة بعد دخول الغاز الطبيعي للمنزل".

مبادرة توصيل الغاز

في مارس الماضي أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة توصيل الغاز للمنازل مقابل جنيه يوميًا، وذلك ضمن مشروع مصر القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، بدون مقدم تعاقد وبقسط شهرى 30 جنيهاً على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد، من أجل تمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعى بمنازلهم كخدمة حضارية يتم إحلالها محل أسطوانات البوتاجاز، واستطاعت وزارة البترول توصيل الغاز الطبيعى لعدد 12.5 مليون وحدة سكنية.

وترتكز خطة قطاع البترول على التوصيل للمناطق التى لم يصلها الغاز من قبل والمناطق الشعبية وذات الكثافة السكانية العالية لتحقيق اقصى استفادة للمواطنين من هذه الخدمة الحضارية، ولتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة من خلال التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى وإحلاله كبديل للمنتجات البترولية السائلة، وخاصة اسطوانات البوتاجاز المدعومة حتى الآن، وبلغ عدد الوحدات التي وصل لها الغاز في الثلاث سنوات الأخيرة حوالى 3.5 مليون وحدة جديدة، وتم الانتهاء من توصيل الغاز إلى حوالى 11.2 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية العام المالى الماضى

و تم تحويل أكثر من مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعى من بداية يوليو 2020 حتى نهاية أبريل 2021 بنسبة تنفيذ 102% من الخطة، وتسعى الدولة لتوصيله إلى 2ر1 مليون وحدة سكنية خلال العام المالى القادم، وتتضمن خطة العام المالى الحالى الانتهاء من واستكمال العمل فى توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 80 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة.



وتتم حاليًا أعمال المسح الميدانى والرفع المساحى وإعداد الخرائط التنفيذية اللازمة لتنفيذ الشبكات الأرضية لـ217 قرية أخرى منفذ بها صرف صحى حكومي، وتم حصر المهمات اللازمة لتنفيذ الشبكات الأرضية لها، ويتم التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما يخص البرنامج الزمنى لتنفيذ الصرف الصحي بباقى القرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة حتى يتم وضع برنامج زمنى موازى لتنفيذ الشبكات الأرضية للغاز الطبيعى لتلك القرى.

وساهمت خطة إدخال الغاز الطبيعي للمنازل في تحقيق وفر وخفض ملحوظ فى فاتورة استهلاك البوتاجاز قدر بنحو 5 إلى %6 سنويا، وشمل توصيل الغاز الطبيعى تشمل كافة محافظات الوجهين البحرى والقبلى، وهناك اهتمام ملحوظ بالوصول المناطق البعيدة، وتتضمن خطة العام المالى الحالى الانتهاء من واستكمال العمل فى توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 80 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة، تم دفع الغاز إلى 79 منطقة منها منذ بداية العام المالى الحالى وحتى نهاية أبريل 2021، بخلاف إستكمال أعمال التوصيل بكافة المناطق المتاحة.