الأحد 20 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتفقد منافذ البيع والمحلات بشبرا

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة

أجرى منذ قليل الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية جولة بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل.

 

وتفقد نائب المحافظ محلات ومنافذ السلع الغذائية بنطاق حى شبرا بحضور رئيس الحى وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

 

كان الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية قد قام بعمل جولات بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل.

 

وتفقد نائب المحافظ خلال جولته أعمال التطوير ورصف وتركيب بلاط الانترلوك بشوارع حى روض الفرج بحضور رئيس الحى.

 

وأكد حسام الدين فوزي نائب المحافظ خلال جولته على الاستمرار فى متابعة تنفيذ خطة الرصف وتطوير شوارع الحى حسب اجندة عمل محافظة القاهرة الخاصة بتطوير الشوارع.

 

وتفقد نائب المحافظ مبنى حى الزيتون لمتابعة الأعمال الإنشائية داخل مبنى الحى بحضور رئيس حى الزيتون والتأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وتابع نائب المحافظ اللمسات النهائية لأعمال تطوير مبنى حي الزيتون والذي تم العمل به قرابة ثلاث شهور.

 

وتفقد نائب المحافظ جمعية العزيز بالله الخيرية بحى الزيتون وذلك فى إطار مبادرة كلنا واحد وقام بتفقد الأنشطة المقدمة داخل الجمعية بحضور رئيس حى الزيتون.

 

وأكد نائب المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

كما تفقد أعمال الرصف والتطوير وتركيب بلاط الانترلوك بشارع المستجد بحى الزيتون بحضور رئيس حى الزيتون.

 

وأكد نائب المحافظ على الاستمرار فى متابعة تنفيذ خطة الرصف وتطوير شوارع الحى.

 

وتفقد نائب المحافظ أعمال التطوير الجارية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش حى الساحل واستعرض مهندسين المشروع مراحل التطوير الجارية بحضور رئيس حى الساحل.

 

وشدد نائب محافظ القاهرة على تذليل كافة العقبات لعمليات تطوير المشروع المقومي ممشى اهل مصر.

 

وتأتي الأعمال فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمتابعة المشروعات القومية والعمل على تذليل كافة العقبات المواجهة لها دون الرجوع له.

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