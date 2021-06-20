في عيد ميلادها.. كيف غيرت «الشراشيب» حياة سحر رامي

تحتفل اليوم الفنانة سحر رامي بعيد ميلادها الـ60 حيث ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1961 .

وللفنانة مسيرة فنية طويلة حيث قدمت عشرات الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية مع كبار النجوم في مصر وعاصرت نجوم كثيرين وتعاونت مع مخرجين كبار.

وتستعرض "الدستور" في عيد ميلادها قصة دخولها مجال التمثيل وزواجها من حسن الإمام.

إعلان يغير حياة سحر رامي 180 درجة

بدأت سحر رامي حياتها الفنية كراقصة في فرقة البالية وبدأت علاقتها بالتمثيل من خلال مجال الإعلانات ولكن هناك إعلان تسبب في شهرتها فنياً وزواجها من حسين الأمام، وهو إعلان "الشراشيب" حسب وصفها في أكثر من لقاء ‘إعلامي من قبل حيث قدمت الإعلان ومع عرضه في التلفزيون وجدت الفنان فؤاد المهندس يبحث عنها لتشاركه بطولة مسرحية "قسمتي" وكانت انطلاقتها الفنية.

زواجها من حسين الإمام

ونفس الإعلان كان السبب في زواجها من حسين الإمام حيث شاهد الإعلان بالصدفة، وأعجب بها وتواصل معها لتشاركه الغناء والرقص في فرقته وبالفعل ذهبت للجلوس معه.

ورغم أنها كانت لا تعرفه في ذلك التوقيت رغم شهرة فرقته، إلا أنها تعاقدت على شريط غنائي معه لتجده بعد ذلك يطلب الزواج منها، وظلت قصة حسين الإمام وسحر رامي مستمرة حتى رحيله عن عالمنا في يوم 17 مايو 2014 حيث توفي بمنزله بعد إصابته بأزمة قلبية، وشكلت وفاته صدمة إذ لم تكن له سابقة شكوى مرضية وأثمر زواجهما عن ولدين هما يوسف وسالم.

يشار إلى أن آخر أعمال سحر رامي مسلسل "رحيم" في موسم دراما رمضان 2018 مع النجوم ياسر جلال، محمد رياض، نور اللبنانية، صبري فواز، تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة، كما شاركت في مسلسل "الكبريت الأحمر" بجزئية الأول والثاني مع أحمد السعدني وداليا مصطفى.