القبض على معالج روحاني وصديقه عذبا سيدة حتى الموت لطرد الجن من جسدها

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، اليوم الأحد، القبض على معالج روحاني وصديقه، عذبا ربة منزل حتى الموت، بزعم طرد الجن من جسدها في مطروح.

تلقى قسم مطروح إخطارا من المستشفى العام باستقبالها جثة (54 سنة) ربة منزل مقيمة بناحية الشيخ عطوة بدائرة القسم وعلى جسدها آثار تعذيب.

و بالانتقال وسؤال زوجها (62 سنة) بالمعاش مقيم بذات الناحية قرر إصابة زوجته منذ فترة بمرض نفسي، استعان بكلاً من عاطل (32 سنة)، مقيم بدائرة القسم، وآخرمقيم بدائرة بدائرة القسم لعلاجها روحانيا إعتقاداً منه بإصابتها بمس من الجن منذ فترة، فقام المذكوران بتكبيلها والتعدي عليها بالضرب محدثين إصابتها التي أودت بحياتها مُستخدمين حبال وأسلاك زاعمين أن ذلك الأسلوب يؤدي إلى شفائها من المس الذي أصابها.

وباستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن مطروح أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفا وأرشدا عن الأدوات المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.