الأحد 20 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على معالج روحاني وصديقه عذبا سيدة حتى الموت لطرد الجن من جسدها

ضبط
ضبط

ألقى قطاع الأمن العام  برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، اليوم الأحد، القبض على معالج روحاني وصديقه، عذبا ربة منزل حتى الموت، بزعم طرد الجن من جسدها في مطروح.

تلقى قسم مطروح إخطارا من المستشفى العام باستقبالها جثة (54 سنة) ربة منزل مقيمة بناحية الشيخ عطوة بدائرة القسم وعلى جسدها آثار تعذيب.

و بالانتقال وسؤال زوجها (62 سنة) بالمعاش مقيم بذات الناحية قرر إصابة زوجته منذ فترة بمرض نفسي، استعان بكلاً من عاطل (32 سنة)، مقيم بدائرة القسم، وآخرمقيم بدائرة بدائرة القسم  لعلاجها روحانيا إعتقاداً منه بإصابتها بمس من الجن منذ فترة، فقام المذكوران بتكبيلها والتعدي عليها بالضرب محدثين إصابتها التي أودت بحياتها مُستخدمين حبال وأسلاك زاعمين أن ذلك الأسلوب يؤدي إلى شفائها من المس الذي أصابها.

وباستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن مطروح أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفا وأرشدا عن الأدوات المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

 

 

 

وزارة الداخلية مساعد وزير الداخلية الامن العام اللواء علاء سليم مكافحة الجريمة القبض على معالج روحانى

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2021 من البريد والـ ATM

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

وزيرة الصحة: «فاكسيرا» سيصبح أكبر مجمع لإنتاج اللقاحات بالشرق الأوسط

«حار ورياح على القاهرة».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدٍ الإثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

عبدالوهاب داود

تسييس «قطة الأوبرا»

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يمنع أمين سر حركة فتح من دخول الضفة لمدة 6 أشهر

الاحتلال يمنع البناء بقرية واد فوكين غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص

الاحتلال الإسرائيلى يحتجز طاقم تليفزيون فلسطين فى رام الله