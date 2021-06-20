النيابة تطلب التحريات في مصرع طفل بصعق كهربائي في الجيزة

لقي طفل مصرعه، اليوم الأحد، إثر تعرضه لصعق كهربائي بإحدى قرى الصف بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع طفل بإحدى قرى مركز الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مصرع طفل خلال لهوه بالشارع، وذكر شهود عيان أن الطفل خلال لهوه بصحبة أصدقائه بالشارع أصيب بصعق كهربائي نتيجة ملامسته سلك كهرباء، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان الطفل المتوفي وتسليمه لأهله عقب انتهاء الطب الشرعي من تشريح الجثة، كما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وتقديم المتهم بالإهمال والتسبب في وفاة الطفل لمباشرة التحقيقات.