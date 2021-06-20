استشهاد أمين شرطة خلال محاولته منع تاجر مخدرات من الهرب في القليوبية

استشهد أمين شرطة من قوة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية إثر حادث تصادم خلال محاولة تاجر مخدرات الهروب من كمين أمني خلال حملة أمنية لضبط تجار و"دواليب" المخدرات بالمنطقة، حيث حاول المتهم الهروب من القوة فاصطدم بأمين الشرطة فلقي مصرعه في الحال.

ألقي القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة، ونقل جثة أمين الشرطة الشهيد للمستشفى، حيث قررت النيابة بالتصريح بدفن جثمان الشهيد في مسقط رأسه بقرية سبك الأحد بمحافظة المنوفية، واستعجال تقرير الطب الشرعي حول الواقعة وطلب تحريات المباحث وحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق.

وتقرر إقامة جنازة عسكرية للشهيد بمسقط رأسه بقرية سبك الأحد بمحافظة المنوفية في حضور القيادات الأمنية بمحافظتي القليوبية والمنوفية.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية يفيد استشهاد أمين شرطة محمد علي صابر من قوة شرطة قسم الخصوص خلال حملة أمنية لمداهمة “دواليب” المخدرات وضبط المتاجرين بالمواد المخدرة داخل منطقة الخصوص.

وتبين من تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية أنه خلال الحملة وفحص بعض المشبوهين بحيازة المخدرات والأقراض المخدرة في بعض مناطق “دواليب” المخدرات بمنطقة الخصوص شعر المتهم بالقوات فحاول الهرب بسيارته من الكمين الأمني فتصدى له أمين الشرطة الشهيد فاصطدم به بالسيارة فلقي مصرعه في الحال.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم وبحوزته المواد المخدرة داخل السيارة وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وأنه حاول الهرب من القوات خلال ضبطه فتصدى له الشهيد واصطدم به.

قررت النيابة العامة التصريح بدفن جثمان الشهيد، حيث تجرى حاليا الاستعدادات لمراسم تشييع الجثمان في جنازة عسكرية بقرية سبك الأحد بمحافظة المنوفية مسقط رأس الشهيد.