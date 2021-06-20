صديقتها استدرجتها.. القصة الكاملة لقيام فتاة و5 شباب بهتك عرض طفلة لمدة 5 أشهر

تسلمت محكمة استئناف القاهرة اليوم الأحد، ملف قضية اتهام فتاة و5 شباب بخطف طفلة واحتجازها وهتك عرضها لمدة 5 أشهر، لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين عقب إحالتهم لمحكمة الجنايات.

أحال المستشار يحيي فريد الزارع المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة 6 متهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بخطف وهتك عرض طفلة واستغلالها في بعض الأعمال الجنسية كرها إلى محكمة الجنايات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين جميعا خطفوا الطفلة المجني عليها “ن. ب” والتي لم تبلغ من العمر الثامنة عشرميلادية بطريق التحايل بأن استدرجتها المتهمة الأولي لمسكنها وأوهمتها بتوجهما لمدينة الإسكندرية بحثا عن الحرية والاستقلال مستغلة صغر سنها ووجهتها للمتهم الثاني والذي أبقاها برفقتة بمدينة الإسكندرية ليومين ثم أوصلها للمتهم الثالث والذي أعادها للمتهمة الأولى، ووجهتها الأخيرة بواسطة مجهول للإقامة بمسكن المتهم الرابع والذي أوصلها لمسكن المتهمين الخامس والسادس قاصدين جميعا إبعادها وعزلها عن أهليتها وذويها وأعين الرقباء، ودام اختطافه لها لقرابة الـ5 أشهر حتى استطاعت الهرب والتخلص من قبضتهم.

كما أنه وقعت بناء على تلك الجريمة إذ أنهم في ذات الزمان والمكان قام المتهمان الرابع والسادس وآخر مجهول بمواقعة الطفلة المجني عليها والتي لم تبلغ من العمر الثامنة عشر عاما ميلادية بغير رضاها وعقب تمكنهم منها، تناوبوا عليها حاصرين عنها ملابسها كاشفين عن عورتها.

شهدت الطفلة المجني عليها بتركها لمنزل والدها إثر تحريض من المتهمة الأولى بعد أن اتفقا سويا على الهرب إلى مدينة الإسكندرية بحثا عن العمل في أي من الفنادق.

وتوجهت لمنزل المتهمة الأولى بالفعل لتنفيذ اتفاقهما إلا أن المتهمة الأولى لم تتمكن من الهرب برفقتها فتوجهت إلى الإسكندرية ومكثت بها ليومين، عالمة بتواجد المتهم الثاني بذات المدينة في ذات التوقيت والذي تربطها به علاقة عاطفية، ثم تواصلت مع مجهول يشتهر باسم “کاستلا” والذي تعرفت عليه عن طريق المتهمة الأولى وطلب منها العودة لمنطقة الطالبية على أن يقابلها أحد معارفه، وامتثلت له وتقابلت مع المتهم الرابع، وهو صديق للمتهم الثالث، ومكثت برفقته بمسكنه لقرابة شهر ونصف.

وأوهمها بتحرير عقد زواج عرفي -لم تطلع على فحواه أو توقع عليه- وعاشرها لعدة مرات ولخلاف بينهما أخبرها المتهم بتمزيقه للعقد وأوصلها للمتهم الخامس بغية البحث لها عن محل إقامة وعمل تكتسب منه، ومكثت بمسكن المتهمين الخامس والسادس وحال إقامتها برفقتهما واقعها المتهم السادس کرهة عنها.

وعقب ذلك هتك المتهم الخامس عرضها بأن حصر عنها ملابسها وتحسس مواطن عفتها، ثم أوصلها المتهم الخامس لاحقا إلي وحدة سكنية مفروشة تواجد بها مجهول “عربي الجنسية” وأرغمها المتهم الخامس علي معاشرة المجهول كرها عنها.

وعلمت لاحقا باتفاق المتهمين الرابع والخامس على استغلالها في الأعمال الجنسية كرها عنها مقابل تحصيل مبالغ مالية، وترددت علي بعض الأشخاص للعمل رفقتهم في الأعمال المنزلية والمكتبية إلا أن المتهمين الرابع والخامس طاراداها متعرضين لها لإجبارها على العودة للعمل رفقتهما في الأعمال الجنسية ولم تمتثل لهم حتى عثر عليها والدها.

وتسلمت محكمة استئناف القاهرة أوراق القضية لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين.