الأحد 20 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

صديقتها استدرجتها.. القصة الكاملة لقيام فتاة و5 شباب بهتك عرض طفلة لمدة 5 أشهر

هتك عرض
هتك عرض

تسلمت محكمة استئناف القاهرة اليوم الأحد، ملف قضية اتهام فتاة و5 شباب بخطف طفلة واحتجازها وهتك عرضها لمدة 5 أشهر، لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين عقب إحالتهم لمحكمة الجنايات. 

أحال المستشار يحيي فريد الزارع المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة 6 متهمين إلى المحاكمة الجنائية  لاتهامهم بخطف وهتك عرض طفلة واستغلالها في بعض الأعمال الجنسية كرها إلى محكمة الجنايات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين جميعا خطفوا الطفلة المجني عليها “ن. ب” والتي لم تبلغ من العمر الثامنة عشرميلادية بطريق التحايل بأن استدرجتها المتهمة الأولي لمسكنها وأوهمتها بتوجهما لمدينة الإسكندرية بحثا عن الحرية والاستقلال مستغلة صغر سنها ووجهتها للمتهم الثاني والذي أبقاها برفقتة بمدينة الإسكندرية ليومين ثم أوصلها للمتهم الثالث والذي أعادها للمتهمة الأولى، ووجهتها الأخيرة بواسطة مجهول للإقامة بمسكن المتهم الرابع والذي أوصلها لمسكن المتهمين الخامس والسادس قاصدين جميعا إبعادها وعزلها عن أهليتها وذويها وأعين الرقباء، ودام اختطافه لها لقرابة الـ5 أشهر حتى استطاعت الهرب والتخلص من قبضتهم.

كما أنه وقعت بناء على تلك الجريمة إذ أنهم في ذات الزمان والمكان قام المتهمان الرابع والسادس وآخر مجهول بمواقعة الطفلة المجني عليها والتي لم تبلغ من العمر الثامنة عشر عاما ميلادية بغير رضاها وعقب تمكنهم منها، تناوبوا عليها حاصرين عنها ملابسها كاشفين عن عورتها.

شهدت الطفلة المجني عليها بتركها لمنزل والدها إثر تحريض من المتهمة الأولى بعد أن اتفقا سويا على الهرب إلى مدينة الإسكندرية بحثا عن العمل في أي من الفنادق.

وتوجهت لمنزل المتهمة الأولى بالفعل لتنفيذ اتفاقهما إلا أن المتهمة الأولى لم تتمكن من الهرب برفقتها فتوجهت إلى الإسكندرية ومكثت بها ليومين، عالمة بتواجد المتهم الثاني بذات المدينة في ذات التوقيت والذي تربطها به علاقة عاطفية، ثم تواصلت مع مجهول يشتهر باسم “کاستلا” والذي تعرفت عليه عن طريق المتهمة الأولى وطلب منها العودة لمنطقة الطالبية على أن يقابلها أحد معارفه، وامتثلت له وتقابلت مع المتهم الرابع، وهو صديق للمتهم الثالث، ومكثت برفقته بمسكنه لقرابة شهر ونصف.

وأوهمها بتحرير عقد زواج عرفي -لم تطلع على فحواه أو توقع عليه- وعاشرها لعدة مرات ولخلاف بينهما أخبرها المتهم بتمزيقه للعقد وأوصلها للمتهم الخامس بغية البحث لها عن محل إقامة وعمل تكتسب منه، ومكثت بمسكن المتهمين الخامس والسادس وحال إقامتها برفقتهما واقعها المتهم السادس کرهة عنها.

وعقب ذلك هتك المتهم الخامس عرضها بأن حصر عنها ملابسها وتحسس مواطن عفتها، ثم أوصلها المتهم الخامس لاحقا إلي وحدة سكنية مفروشة تواجد بها مجهول “عربي الجنسية” وأرغمها المتهم الخامس علي معاشرة المجهول كرها عنها.

وعلمت لاحقا باتفاق المتهمين الرابع والخامس على استغلالها في الأعمال الجنسية كرها عنها مقابل تحصيل مبالغ مالية، وترددت علي بعض الأشخاص للعمل رفقتهم في الأعمال المنزلية والمكتبية إلا أن المتهمين الرابع والخامس طاراداها متعرضين لها لإجبارها على العودة للعمل رفقتهما في الأعمال الجنسية ولم تمتثل لهم حتى عثر عليها والدها.

وتسلمت محكمة استئناف القاهرة أوراق القضية لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين. 

محكمة استئناف القاهرة قضية فتاة و٥ شباب هتك عرض طفلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2021 من البريد والـ ATM

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

وزيرة الصحة: «فاكسيرا» سيصبح أكبر مجمع لإنتاج اللقاحات بالشرق الأوسط

«حار ورياح على القاهرة».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدٍ الإثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

عبدالوهاب داود

تسييس «قطة الأوبرا»

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يمنع أمين سر حركة فتح من دخول الضفة لمدة 6 أشهر

الاحتلال يمنع البناء بقرية واد فوكين غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص

الاحتلال الإسرائيلى يحتجز طاقم تليفزيون فلسطين فى رام الله