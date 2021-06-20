حريق ضخم في فندق شهير بالعاصمة بيروت

شب حريق ضخم في فندق "لا فيدا" في العاصمة اللبنانية بيروت، وتحديدا في منطقة الروشة الشهيرة.

وكشف شاهد عيان عن السبب وراء الحادث انفجار خزانات للمازوت التابعة للمولدات الكهربائية، التي تغذي المنطقة بالتيار الكهربائي.

من جانبها ، تعمل فرق الدفاع المدني وجهاز الإطفاء حاليا على إخماد الحريق وإنقاذ نزلاء الفندق، الذين يصل عددهم إلى نحو 50 شخصا، من بينهم أطفال ونساء.

وحتى الآن لا توجد أي إصابات بشرية، وفقا لفضائية سكاي نيوز عربية.

وقال شاهد عيان إن من بين نزلاء الفندق عائلات وأطفال، مشيرا إلى أن عددا من النزلاء هرعوا إلى الطوابق العليا وصولا إلى سطح الفندق.

وتنتشر في العاصمة بيروت المولدات الخاصة بالتيار الكهربائي ذات القدرة الكبيرة، مع استحداث خزانات للوقود بالقرب من البنايات السكنية، مما يشكل خطورة كبيرة على أرواح السكان في لبنان.

يأتي ذلك بسبب تراجع التغذية بالتيار الكهربائي إلى الحدود الدنيا، التي لا تتجاوز بضعة ساعات يوميا، يواكبها ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة، التي تستدعي استهلاكا كبيرا للطاقة الكهربائية التي توفرها المولدات الخاصة الموازية.

وتعمل السلطات لتعويض النقص الفادح في التغذية بالتيار الكهربائي، من شركة "كهرباء لبنان" الرسمية، مما يزيد من حالة الغضب الشعبي التي تصل حد الغليان، مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد