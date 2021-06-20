الأحد 20 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدء محاكمة المتهم بقتل زوجته بدار السلام بسبب مشاكل زوجية

محكمة
محكمة

بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم الأحد، محاكمة المتهم بقتل زوجته في منطقة دارالسلام بمحافظة القاهرة أمام الدائرة 14 جنايات جنوب القاهرة.

 عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالي الصعيدي وأمانة سر معتز مدحت ووليد عبد الجواد.

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بلاغاً بوجود جثة داخل منزلها بدار السلام ، انتقلت الشرطة على الفور لمكان الحادث وبالفحص جرى  العثور على جثة زوجة مقتولة داخل شقتها وبمعاينة جثة المجني عليها “م. م ” 27 سنة تبين وجود آثار تعذيب في  جسدها، بجانب وجود آثار لاصق علي فمها وكيس مخده ملطخ بالدماء بجوار الجثة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها محمد عيد متولي شبيب سائق تم ضبطه واعترف بقيامه بقتل زوجته بعد تعذيبها لخلافات زوجية نشبت بينها، وكشفت التحقيقات أن المتهم لم يترك زوجته للذهاب لحال سبيلها عقب بل  قام بتعذيب المجني عليها زوجته بالضرب وتقييدها لشل حركاتها ووضع لاصق على فمها لمنعها من الاستغاثة بالجيران بسبب تعذيبه الشديد لها.

وكشفت التحقيقات تجرد المتهم من كل مشاعر الرحمة والإنسانية واستمراره في تعذيب زوجته  بالضرب على مدار ساعات ولم تثنيه صرخاتها أو صراخ أطفالها الاثنين عمر 6 سنوات وحمزة سنتين وظل يعذبها حتي تأكد من موتها، ولم يكتفي بموتها بل قام بالتنكيل والتمثيل بجثتها عقب وفاتها، وتركها مقتولة داخل الشقة، وأخذ طفليه الصغار واتجه بهما إلي والدته بمنطقة مدينة السلام، ولم يكتفي المتهم بقتلها بل قام بتضليل أسرة المجني عليها بالاتصال بشقيقها وإبلاغه قائلاً: “بنتكم هربت وانا معرفش حاجة عنها”، حيث كان يحاول المتهم وقتها التخلص من جثة زوجته.

 

مدينة السلام دار السلام جنوب القاهرة قتل زوجته اللواء نبيل سليم متهم بقتل زوجته جنايات جنوب القاهرة

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وائل لطفي

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