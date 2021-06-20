ارتفاع تعويضات شركات تأمينات الحياة بنسبة 66% خلال أبريل

ارتفعت التعويضات المسددة من قبل شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري 2021 (من شهر يناير وحتى نهاية شهر أبريل)، بنسبة 24%، لتبلغ قيمتها 3.6 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

شهدت التعويضات المسددة من قبل شركات تأمينات الحياة، ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 66.3% خلال شهر أبريل الماضي، لتبلغ قيمتها 861.9 مليون جنيه مقابل 518.4 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، وذلك وفقا لتقرير الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكشف التقرير عن ارتفاع التعويضات المسددة من قبل شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال شهر أبريل الماضى بنسبة 12.2%، لتبلغ قيمتها 665.4 مليون جنيه مقابل 593.2 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وعلى الجانب الآخر، شهدت فترة الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى 2021 من شهر يناير وحتى نهاية شهر أبريل الماضي، ارتفاع قيمة التعويضات المسددة من قبل شركات تأمينات الحياة بنسبة 39.2%، لتبلغ قيمتها 3.9 مليار جنيه مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يعد التأمين على الممتلكات أحد أهم التغطيات التامينية التي توفر حماية للمباني السكنية وغيرها من الممتلكات ومحتوياتها وحمايتها من الأخطار المتوقع حدوثها مثل: الكوارث الطبيعية والعواصف وتغطية الخسائر الناتجة عن الحريق أو الانفجار أو السرقة.

- هو التأمين الذي يكون فيه الممتلكات موضوع التأمين ، ومن أهمها " التأمين من خطر الحريق ، تأمينات من أخطار النقل البحري (غرق ، حريق ، تصادم ، تلف)، والتأمين من أخطار الطيران (تلف أو فقد الطائرة)، تأمين من أخطار السيارات (تصادم ، حريق ، تلف)، تأمين من أخطار السرقة

2- ينقسم التأمين على الممتلكات إلى تأمينات الحرائق ، التأمين الهندسى ، التأمين على السيارات ، والتأمين البحري، وتأمين الطاقة، وتأمين الطيران.

- يشمل التأمين على الممتلك بعينه ويقتصر على التأمين على الحريق أو السرقة فقط ، وتقوم شركة التأمين برصد قائمة المفقودات وسبب الضرر ،ولكنه لا يشمل التأمين ضد الفيضانات أو ضد الأضرار الناتجة عن الإرهاب أو الحرب.

- يتم تحديد الحد الأقصى لقيمة التغطية التأمينية على أساس قيمة المسكن المؤمن عليه وقيمة محتوياته حسب التقديرات، إضافة إلى منفعة المسؤولية تجاه الغير والخدم وقيمة المصاريف الإضافية لإيجاد سكن بديل في حال تلف المسكن المؤمن عليه، ويتم التعويض على أساس الإصلاح أو الاستبدال أو التعويض النقدي.

- ترجع أهمية التأمين على الممتلكات إلى الحماية من الأخطار المتوقع حدوثها على الممتلكات وما تحويه من أدوات ثمينة.