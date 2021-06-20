الأحد 20 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع تعويضات شركات تأمينات الحياة بنسبة 66% خلال أبريل

ارتفاع تعويضات شركات
ارتفاع تعويضات شركات تأمينات الحياة

ارتفعت التعويضات المسددة من قبل شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري 2021 (من شهر يناير وحتى نهاية شهر أبريل)، بنسبة 24%، لتبلغ قيمتها 3.6 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

شهدت التعويضات المسددة من قبل شركات تأمينات الحياة، ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 66.3% خلال شهر أبريل الماضي، لتبلغ قيمتها 861.9 مليون جنيه مقابل 518.4 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، وذلك وفقا لتقرير الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكشف التقرير عن ارتفاع التعويضات المسددة من قبل شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال شهر أبريل الماضى بنسبة 12.2%، لتبلغ قيمتها 665.4 مليون جنيه مقابل 593.2 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وعلى الجانب الآخر، شهدت فترة الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى 2021 من شهر يناير وحتى نهاية شهر أبريل الماضي، ارتفاع قيمة التعويضات المسددة من قبل شركات تأمينات الحياة بنسبة 39.2%، لتبلغ قيمتها 3.9 مليار جنيه مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يعد التأمين على الممتلكات أحد أهم التغطيات التامينية  التي توفر حماية للمباني السكنية وغيرها من الممتلكات ومحتوياتها وحمايتها من الأخطار المتوقع حدوثها مثل: الكوارث الطبيعية والعواصف وتغطية الخسائر الناتجة عن الحريق أو الانفجار أو السرقة.

-  هو التأمين الذي يكون فيه الممتلكات موضوع التأمين ، ومن أهمها " التأمين من خطر الحريق ، تأمينات من أخطار النقل البحري (غرق ، حريق ، تصادم ، تلف)، والتأمين من أخطار الطيران (تلف أو فقد الطائرة)، تأمين من أخطار السيارات (تصادم ، حريق ، تلف)، تأمين من أخطار السرقة  
2- ينقسم التأمين على الممتلكات إلى تأمينات الحرائق ، التأمين الهندسى ، التأمين على السيارات ، والتأمين البحري، وتأمين الطاقة، وتأمين الطيران.

- يشمل التأمين على الممتلك بعينه ويقتصر على التأمين على الحريق أو السرقة فقط ، وتقوم شركة التأمين برصد قائمة المفقودات وسبب الضرر ،ولكنه لا يشمل التأمين ضد الفيضانات أو ضد الأضرار الناتجة عن الإرهاب أو الحرب.

- يتم تحديد الحد الأقصى لقيمة التغطية التأمينية على أساس قيمة المسكن المؤمن عليه وقيمة محتوياته حسب التقديرات، إضافة إلى منفعة المسؤولية تجاه الغير والخدم وقيمة المصاريف الإضافية لإيجاد سكن بديل في حال تلف المسكن المؤمن عليه، ويتم التعويض على أساس الإصلاح أو الاستبدال  أو التعويض النقدي.

- ترجع أهمية التأمين على الممتلكات إلى الحماية من الأخطار المتوقع حدوثها على الممتلكات وما تحويه من أدوات ثمينة.

 

حماية مصر خسائر المالية توقع هيئة طائرة مينا صلاح قائمة الاولى امين قبل وذلك

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2021 من البريد والـ ATM

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 لمحافظة مطروح برقم الجلوس| من هنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

عبدالوهاب داود

تسييس «قطة الأوبرا»

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«مهمة كوخافى».. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلى فى الولايات المتحدة؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي: الرئيس الإيراني الجديد انتخبه «خامنئي» وليس الشعب

نزاع بين بينيت ونتانياهو حول المنزل الرسمي