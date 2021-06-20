قبل فتح باب التقديم .. 12 تخصصا بمدرسة الإنتاج الحربي بحلوان (تعرف عليها)

تبدأ مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان في فتح باب التقديم لها في يوليو المقبل.

في هذا السياق ترصد الدستور لجميع طلاب الشهادة الإعدادية، كل ما يخص الدرسة لها بشأن التخصصات، وشروط القبول بها

-التبريد والتكييف

-التركيبات الكهربائية

-معدات كهربية

-إلكترونيات

-الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

-الأثاث الخشبي

-سباكة المعادن والمعالجات الحرارية

-تشكيل ولحام المعادن

-الصيانة الميكانيكية والهيدروليك

-تشغيل المعادن

صيانة وإصلاح السيارات

-البتروكيماويات والكيمياء الصناعية.

شروط القبول

- تقبل المدرسة الطلاب من مختلف المحافظات

- تقبل المدرسة 60 طالبًا في العام الدراسي الواحد

- تبلغ مدة الدراسة في مدرسة الإنتاج الحربي ثلاث سنوات.

- يدرس الطلاب باللغة الإنجليزية، ويشترط اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية والعلوم والحاسبات.

- يتدرب الطلاب في مصانع وشركات الإنتاج الحربي.

- عقد دورات تدريبية للطلبة وتوفير منح دراسية للمتفوقين.

- يشترط للالتحاق بها اجتياز الاختبار الطبي.

- يشترط اجتياز اختبار الكشف عن تعاطي المخدرات.

- يلزم الحصول على الشهادة الإعدادية للعام الذي يسبق التقديم.

- تتحمل المدرسة ملابس ومهمات الأمان الصناعى والسلامة والصحة المهنية.

- تمنح المدرسة شهادة دبلوم في التكنولوجيا من وزارة التربية والتعليم وشهادة (BTEC Level 2 & 3) المعتمدة دوليا.

- يمكن استكمال الدبلوم العالي الإضافي سنتين معتمدًا من وزارة التعليم العالي، وأيضًا شهادة BTEC Level 5 معتمدة دوليا.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال إن هناك 24 مليون طالب في التعليم ما قبل الجامعي، موضحا أنه تم إجراء الامتحانات لـ 22 ونصف مليون طالب، وتم الانتهاء من نتائج الامتحانات الخاصة بهم، ولم يتطرق أحد إلى هذا الإنجاز من العمل والمجهود المبذول، مشيراً إلى أن هناك ملحمة تتم في امتحانات الدبلومات الفنية.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية، "إم بي سي مصر"، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من امتحانات الدبلومات الفنية خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى الشهادة الإعدادية التي تم الإعلان عن نتائج أغلب المحافظات خلال الساعات الماضية .