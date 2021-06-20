انخفاض «البلطي» وارتفاع «البوري».. أسعار الأسماك في سوق العبور
شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد، 20 يونيو 2021 تبايناً وفقًا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة ، حيث انخفضت أسعار البلطي "1" نحو 4 جنيهات ليتراوح بين 19 - 21 جنيهًا للكيلو، كما انخفض سعر بلطي "2" .
وارتفعت أسعار البورى "1 " نحو 13 جنيها لتسجل بين 55 -65 جنيهًا للكيلو ، كما ارتفع سعر بوري "2" ، وأيضاً ارتفعت أسعار الثعابين نحو 10 جنيهات لتتراوح من 50- 230 جنيهاً للكيلو .
سمك بلطى "1" من 19 - 21 جنيهاً للكيلو
سمك بلطى "2 " من 17.5- 18.5 جنيهاً للكيلو
بلطي أسواني من 17 -37 جنيهاً للكيلو
فيليه بلطي من 30 – 110 جنيهاً للكيلو " بالطلب "
سمك بوري "1" من 55 – 65 جنيهاً للكيلو
سمك بوري "2" من 40- 55 جنيهاً للكيلو
سمك شعور من 30- 40 جنيهاً للكيلو
سمك وقار 80- 100 جنيهاً للكيلو
سمك ( قاروص – لوت ) من 80 - 100 جنيهاً للكيلو
قشر بياض من 50 -110 جنيهات للكيلو
بياض أملس"1" ( بلدي ) من 50- 110 جنيهات للكيلو
بياض أملس "2" (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) من 20– 40 جنيهاً للكيلو
سمك قراميط – شيلان من 10 – 20 جنيهاً للكيلو
سمك ثعابين 50- 230 جنيهاً للكيلو
سمك مكرونة سويسي من 60 – 70 جنيهاً للكيلو
سمك مكرونة مجمدة من 20- 30 جنيهاً للكيلو
سمك موسى من 90- 130 جنيهاً للكيلو
سمك ( سبيط – كاليماري – سابيا ) من 110 – 170 جنيهاً للكيلو
كابوريا من 30- 120 جنيهاً للكيلو
سمك مرجان "2" من 23 - 27 جنيهاً للكيلو
سمك مرجان مجمد من 19- 25 جنيهاً للكيلو
سمك بربون "2" من 32- 38 جنيهاً للكيلو
سمك بربون مجمد 25- 30 جنيهاً للكيلو
سمك دنيس من 90 – 130 جنيهاً للكيلو
سمك سردين مجمد من 15- 25 جنيهاً للكيلو
سمك ماكريل مجمد من 25- 35 جنيهاً للكيلو
جمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيهاً للكيلو
جمبري "3" 90 - 180 جنيهاً للكيلو