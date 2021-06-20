الأحد 20 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انخفاض «البلطي» وارتفاع «البوري».. أسعار الأسماك في سوق العبور

الاسماك
الاسماك

شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد، 20 يونيو 2021 تبايناً وفقًا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة ، حيث انخفضت أسعار البلطي "1" نحو 4 جنيهات ليتراوح بين 19 - 21 جنيهًا للكيلو، كما انخفض سعر بلطي "2" .

وارتفعت أسعار البورى "1 " نحو 13 جنيها لتسجل بين 55 -65 جنيهًا للكيلو ، كما ارتفع سعر بوري "2" ، وأيضاً ارتفعت أسعار الثعابين نحو 10 جنيهات لتتراوح من 50- 230 جنيهاً للكيلو .


سمك بلطى "1" من 19 - 21 جنيهاً للكيلو

سمك بلطى "2 " من 17.5- 18.5 جنيهاً للكيلو

بلطي أسواني من 17 -37 جنيهاً للكيلو

فيليه بلطي من 30 – 110 جنيهاً للكيلو " بالطلب "

 

سمك بوري "1" من 55 – 65 جنيهاً للكيلو

سمك بوري "2" من 40- 55 جنيهاً للكيلو

 

سمك شعور من 30- 40 جنيهاً للكيلو

سمك وقار 80- 100 جنيهاً للكيلو

سمك ( قاروص – لوت ) من 80 - 100 جنيهاً للكيلو

 

قشر بياض من 50 -110 جنيهات للكيلو

بياض أملس"1" ( بلدي ) من 50- 110 جنيهات للكيلو

بياض أملس "2" (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) من 20– 40 جنيهاً للكيلو

 

سمك قراميط – شيلان من 10 – 20 جنيهاً للكيلو

سمك ثعابين 50- 230 جنيهاً للكيلو

سمك مكرونة سويسي من 60 – 70 جنيهاً للكيلو

سمك مكرونة مجمدة من 20- 30 جنيهاً للكيلو

سمك موسى من 90- 130 جنيهاً للكيلو

 

سمك ( سبيط – كاليماري – سابيا ) من 110 – 170 جنيهاً للكيلو

كابوريا من 30- 120 جنيهاً للكيلو

 

سمك مرجان "2" من 23 - 27 جنيهاً للكيلو

سمك مرجان مجمد من 19- 25 جنيهاً للكيلو

 

سمك بربون "2" من 32- 38 جنيهاً للكيلو

سمك بربون مجمد 25- 30 جنيهاً للكيلو

 

سمك دنيس من 90 – 130 جنيهاً للكيلو

سمك سردين مجمد من 15- 25 جنيهاً للكيلو

 

سمك ماكريل مجمد من 25- 35 جنيهاً للكيلو

 

جمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيهاً للكيلو

جمبري "3" 90 - 180 جنيهاً للكيلو

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