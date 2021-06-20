الأحد 20 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاحتلال يمنع البناء بقرية واد فوكين غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، منشأة زراعية بوقف البناء في قرية واد فوكين غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص.

وصرح مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، بأن المنشآت المخطرة، وهي عبارة عن عريشة تستخدم لأغراض زراعية، مملوكة لأحد المواطنين 

وأشار بريجية الى أن الاحتلال صعد في الآونة الأخيرة من هجمته الاستيطانية على قرية واد فوكين عبر اقتحامات المستوطنين المتواصلة للأراضي وتخريبها بحكم انها محاذية لمستوطنة "بينار عيليت" الجاثمة على أراضي المواطنين في بلدات حوسان، وواد فوكين، ونحالين، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية .

وقبل قليل، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طاقم تلفزيون فلسطين في منطقة "خلة مالك"، الواقعة بين بلدتي دير قديس و نعلين، غرب رام الله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلا عن مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اعترضوا مركبة الطاقم أثناء تواجدها في المكان من أجل إعداد تقرير عن تجريف آليات الاحتلال اليوم لشق طريق استيطاني في المنطقة تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي البلدتين، واحتجزوا بطاقات العاملين الشخصية.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال والمستوطنين يواصلون اعتداءاتهم على ممتلكات المواطنين وتجريف أراضيهم هناك، حيث إن هناك عدة مستوطنات تقام على أراضي المواطنين في تلك المنطقة، منها "نيلي" و"نعلة"، ومن الجهة المقابلة مستوطنة "موديعين".

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات الدعوات التي أطلقتها ما تسمى مجالس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، لتنظيم مسيرات استفزازية حاشدة في مناطق متفرقة من الضفة، غدًا الاثنين، تحت عنوان "محاربة التوسع والبناء غير القانوني الفلسطيني" في المناطق المصنفة (ج)، في عملية تحريض واسعة النطاق وامتداد لحرب الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة على الوجود الفلسطيني في تلك المناطق التي تشكل الغالبية.

الإحتلال الإسرائيلي البناء الضفة الغربية المحتلة هيئةالجدار بيت لحم

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