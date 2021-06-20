الأحد 20 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

26 يوليو.. «عمومية الإسماعيلية الجديدة» تناقش إعادة تشكيل مجلس الإدارة

عمومية الإسماعيلة
عمومية الإسماعيلة الجديدة

قررت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، عقد الجمعية العامة العادية يوم 26 يوليو 2021؛ للنظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

وأشار الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأحد، إلى أن الجمعية ستنظر في إعادة تشكيل المجلس لدورة قادمة مدتها 3 سنوات وفقاً لنظام التصويت التراكمي.

يشار إلى أن الإسماعيلية الجديدة سجلت صافي خسائر بلغت 1.13 مليون جنيه خلال 2020، مقابل خسائر بلغت 1.62 مليون جنيه خلال 2019.

وبحسب القوائم المالية، لم تسجل الشركة أي مبيعات خلال 2020، مقابل 2.25 مليون جنيه خلال 2019.
أظهرت البيانات المالية لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية (IDRE) خلال الربع الأول من 2021، تراجع خسائرها بنسبة 29.78 بالمائة، على أساس سنوي.
وأضافت الشركة، أنها حققت خسائر خلال الفترة بلغت 345.1 ألف جنيه، مقابل خسائر بلغت 491.58 ألف جنيه خلال الفترة ذاتها من 2020.

ووفقاً للقوائم المالية لم تحقق الشركة مبيعات خلال الربع الأول من 2021 مثل الفترة المقارنة.

وحققت الشركة خلال 2020، صافي خسائر بلغت 1.13 مليون جنيه خلال 2020، مقابل خسائر بلغت 1.62 مليون جنيه خلال 2019.

وبحسب القوائم المالية، لم تسجل الشركة أي مبيعات خلال 2020، مقابل 2.25 مليون جنيه خلال 2019.
قالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن العميل علي محمود عبداللطيف محجوب، رفع حصته في أسهم رأسمال شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية- شركة منقسمة من 4.84 بالمائة إلى 5.14 بالمائة.
وأوضحت الشركة أن علي محمود عبداللطيف اشترى 110 آلاف سهم من الإسماعيلية الجديدة بقيمة 5.53 مليون جنيه، بمتوسط سعر 50.27 جنيه.

وأشارت إلى أن حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 5.99 بالمائة لتارجيت للاستثمار العقاري، و3.81 بالمائة لعبداللطيف محمود.

وحققت الشركة خلال الربع الأول من 2021، خسائر خلال الفترة بلغت 345.1 ألف جنيه، مقابل خسائر بلغت 491.58 ألف جنيه خلال الفترة ذاتها من 2020.

ووفقاً للقوائم المالية لم تحقق الشركة مبيعات خلال الربع الأول من 2021 مثل الفترة المقارنة.

جديدة تنمية على عقد جمعية سعر تطوير تراجع جنيه المالية تشكيل المجلس خسائرها

رئيس التحرير

وائل لطفي

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