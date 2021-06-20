14 وفاة و1079 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

سجلت وزارة الصحة السعودية 1079 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 474 ألفا و191 إصابة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الأحد - أنه تم تسجيل ألف و 214 حالة تعافٍ جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 455 ألفا و618 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 7 آلاف و677 حالة، وذلك بعد تسجيل 14 حالة وفاة جديدة.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 2ر178 مليونا حتى صباح اليوم الأحد، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم من 6ر2 مليار جرعة.

فيما أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 178 مليونا و 196 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و860 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليارين و 597 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الولايات المتحدة والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا وكندا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.