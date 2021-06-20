الأحد 20 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 17 شخص في حريق بمطعم بالمنيا بعد انفجار أسطوانة بوتاجاز

حريق بسبب إنفجار
حريق بسبب إنفجار أسطوانة بوتاجاز بمطعم بأبوقرقاص

أصيب 17 شخص فى حريق اندلع داخل مطعم بشارع الجمهورية بمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، وجري الدفع بـ9 سيارات من قوات الدفاع المدني إلى مكان الحريق للسيطرة على النيران التي امتدت إلى 4 محلات مجاورة.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من عمليات النجدة، بحدوث حريق هائل داخل مطعم بشارع الجمهورية بمركز أبوقرقاص.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة العقيد خالد مخلوف والعقيد مصطفي دعبس رئيس قسم الإطفاء، وتبين نشوب الحريق بسبب انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم مما أدى إلى امتداد النيران إلى 3 محلات "ملابس وخردوات ومطعم" وحدثت تلفيات كبيرة.

وتسبب الحريق في حالة من الفزع بين الأهالي نتيجة دوي الانفجار والدخان الكثيف، وتم الدفع بـ9 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط المكان والسيطرة على الحريق وإخماده.

كما تسبب الحادث في إصابة 17 شخص بحروق متفرقة بالجسم واختناق، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى أبوقرقاص العام والمنيا الجامعي لتلقي العلاج.

وقال شهود العيان، إن سكان الشارع سمعوا دوي انفجار قبل اندلاع الحريق، وتجمع عدد من سكان المنطقة بالقرب من مكان الحريق للمشاركة في عملية إخماده، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص لاتخاذ اللازم، وعمل كردون أمني بمحيط الحريق لمنع مرور السيارات والمواطنين حفاظا على سلامتهم.

تحرر عن الحريق المحضر اللازم وانتدبت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات معمل الأدلة الجنائية إلى مكان الحريق لبيان ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة العامة تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حول الظروف وحصر التلفيات والخسائر.

حريق بسبب إنفجار أسطوانة بوتاجاز بمطعم بأبوقرقاص

حريق بسبب إنفجار أسطوانة بوتاجاز بمطعم بأبوقرقاص
حريق بسبب إنفجار أسطوانة بوتاجاز بمطعم بأبوقرقاص
حريق بسبب إنفجار أسطوانة بوتاجاز بمطعم بأبوقرقاص
حريق بسبب إنفجار أسطوانة بوتاجاز بمطعم بأبوقرقاص
حريق بسبب إنفجار أسطوانة بوتاجاز بمطعم بأبوقرقاص
حريق بسبب إنفجار أسطوانة بوتاجاز بمطعم بأبوقرقاص
حريق بسبب إنفجار أسطوانة بوتاجاز بمطعم بأبوقرقاص
حريق بسبب إنفجار أسطوانة بوتاجاز بمطعم بأبوقرقاص
المنيا حريق بمطعم انفجار أسطوانة بوتاجاز مركز أبوقرقاص اللواء محمود خليل

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2021 من البريد والـ ATM

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 لمحافظة مطروح برقم الجلوس| من هنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

عبدالوهاب داود

تسييس «قطة الأوبرا»

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«مهمة كوخافى».. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلى فى الولايات المتحدة؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي: الرئيس الإيراني الجديد انتخبه «خامنئي» وليس الشعب

نزاع بين بينيت ونتانياهو حول المنزل الرسمي