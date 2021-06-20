الأحد 20 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

«القابضة للمياه»: انعقاد اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف

المهندس ممدوح رسلان
المهندس ممدوح رسلان

كلف المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، أثناء اجتماع اللجنة التنسيقية العليا، عبر تقنية الفيديوكونفراس، بتفعيل التواصل مع السادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وسرعة الدراسة والرد على الطلبات المقدمة منهم، والاهتمام بحل كافة المشكلات التى تواجه أبناء دائرتهم، وحل شكاوى المواطنين فى أسرع وقت ممكن.

وأكد رسلان أهمية التنسيق الكامل مع السادة المحافظين، والجهات التنفيذية المختلفة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ إجراءات مبكرة واستباقية لمواجهة المشكلات المتوقعة بالمناطق الساخنة.

وتابع المهندس ممدوح رسلان، حزم الأعمال المسئول عن تنفيذها الشركات التابعة للشركة القابضة بمحافظات "أسيوط، المنيا، بنى سويف، كفر الشيخ، الأقصر، القليوبية، أسوان، الغربية، دمياط، الفيوم"، والتى تشمل إنشاء توسعات أو محطات جديدة لمياه الشرب، ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والوصلات المنزلية، ونقل وتحويل واحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحى التى تتقاطع مع مسارات رصف الطرق.

وكلف رئيس الشركة القابضة، رؤساء الشركات التابعة بالمتابعة المستمرة واليومية لمشروعات المبادرة، وتحديث الموقف التنفيذى أولا بأول، والتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية، وأن تكون مشروعات المبادرة على رأس أولويات الشركات خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن مبادرة "حياة كريمة" تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وناقش اجتماع اللجنة التنسيقية أهم الموضوعات والقضايا التى تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإجراءات تنشيط  نسب التحصيل، وتفعيل قنوات الدفع الالكترونى، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، ومراجعة الحزم التمويلية لمشروعات الاحلال والتجديد.

وشدد رئيس الشركة، على المتابعة المستمرة لحالة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل، والاهتمام بمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن125، والعمل على حلها فورًا.

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الصرف الصحي مياه الشرب مياه الشرب والصرف الصحي المهندس ممدوح رسلان مجلس النواب

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