الأحد 20 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ختام فعاليات المناورة «رعد- 5» التي تنفذها إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية

فعاليات المناورة
فعاليات المناورة رعد 5

أُختتمت فعاليات المناورة" رعد – 5 " التى تنفذها إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والتى استمرت لعدة أيام، وذلك فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

تضمنت المرحلة الختامية قيام المفارز الميكانيكية والمدرعة بصد وتدمير عناصر الإبرار البحرى والجوى المعادى التي تم إنزالها بحراً وإبرارها جواً لإحتلال خط حيوى بمحاذاة ساحل، وذلك بمشاركة القوات البحرية التى قامت بالتصدى للقطع البحرية المعادية القائمة بالإبرار وتدميرها بالتعاون مع القوات الجوية ووسائل وأسلحة الدفاع الجوى والمدفعية وعناصر المهندسيين العسكريين، وإبرار عناصر القوات الخاصة لسرعة إحتلال رأس الشاطئ وتأمينه ضد الهجوم المعادى.

كما تم تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية للعديد من الأعيرة لتدمير العناصر المتسللة للوصول إلى الساحل.

وظهر خلال المرحلة المستوى الراقى والإحترافية العالية للعناصر المشاركة فى تنفيذ المهام المكلفين بها.

حضر المرحلة الختامية عدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية .

فعاليات المناورة رعد 5
فعاليات المناورة رعد 5
فعاليات المناورة رعد 5
فعاليات المناورة رعد 5
فعاليات المناورة رعد 5
فعاليات المناورة رعد 5
فعاليات المناورة رعد 5
فعاليات المناورة رعد 5
فعاليات المناورة رعد 5
فعاليات المناورة رعد 5

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