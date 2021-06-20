الاحتلال الإسرائيلي يمنع أمين سر حركة فتح من دخول الضفة لمدة 6 أشهر

صادقت شرطة الاحتلال، اليوم الأحد، على منع أمين سر حركة فتح إقليم القدس شادي مطور، من دخول الضفة الغربية لمدة ستة شهور بعد رفض قرار الاعتراض الذي تقدم به محاميه.

وجاء في القرار الصادر من قائد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تمير ادعي، أنه بعد فحص المعلومات من قبل الأمن الإسرائيلي التي تشير بمشاركة شادي مطور بفعاليات تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية وحركة فتح بالقدس المحتلة، إذ يمنع من دخول مناطق الضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية حتى تاريخ 17 ديسمبر من نهاية العام الجاري، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وكانت شرطة الاحتلال قد استدعت مطور للمرة الثالثة خلال أسبوع، وسملته قرارا بعدم التواصل أو إقامة فعاليات وندوات تنظيمية في مدينة القدس أو حتى المشاركة فيها، تحت بند فرض السيادة الفلسطينية في المدينة.

كما تم إيقاف التأمين الصحي عنه وعن أفراد أسرته، وسحب الإقامة عن زوجته، وهذه العقوبات فرضت عليه منذ توليه لأمانة سر حركة فتح اقليم القدس.

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات الدعوات التي أطلقتها ما تسمى مجالس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، لتنظيم مسيرات استفزازية حاشدة في مناطق متفرقة من الضفة، غدًا الاثنين، تحت عنوان "محاربة التوسع والبناء غير القانوني الفلسطيني" في المناطق المصنفة (ج)، في عملية تحريض واسعة النطاق وامتداد لحرب الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة على الوجود الفلسطيني في تلك المناطق التي تشكل الغالبية العظمى من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن هذه الدعوات تنسجم مع الاتفاقيات والتفاهمات التي تم نسجها بين أعضاء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد، خاصة ما يتعلق بتشكيل لجنة حكومية رسمية تحت شعار مراقبة البناء الفلسطيني غير القانوني في المناطق المصنفة (ج)، بهدف تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

واستنكرت الوزارة في بيانها بشدة استمرار عدوان الاحتلال واعتداءات المستوطنين الوحشية ضد المواطنين الفلسطينيين في طول الضفة وعرضها، خاصة العدوان الآثم الذي حصل ضد أهالى حي الشيخ جراح، وإقدام المستوطنين على إطلاق النار بكثافة في قرية دير شرف في شمال الضفة وتعريض حياة المواطنين للخطر، وشروعهم وتحت حماية جيش الاحتلال بشق طرق جديدة في منطقة جبل العالم ببلدة نعلين غرب رام الله، وشروع قوات الاحتلال بشق طريق استيطاني ضخم قرب قرية بيتا جنوب نابلس، وقيام المستوطنين بالاعتداء على المواطنين في قرية "التوانة" في مسافر يطا، وإصابة مسنة مقعدة خلال جلوسها أمام منزلها، بالإضافة إلى الشعارات والهتافات التي لا تتوقف من قبل ميليشيات المتطرفين ضد الرسول الأعظم والمعادية لكل ما هو عربي وفلسطيني.