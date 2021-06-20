«حي الوراق» ينقذ حملة للتطوير والتشجير ووضع أعمدة الإنارة

شن حملة منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة حملة موسعة لرفع القمامة والمخالفات من شوارع المنطقة بعد ان أصبحت مقلب للقمامة وغيرها من المهملات، وبدأ الحي بامتداد شارع التل محيط مستشفى الوراق المركزي، وذلك بعد استغاثات العديد من الأهالي ومطالبتهم بندخل المسئولين والجهات المعنية لتطوير وتجميل المنطقة.

حيث تم رفع بعض المخالفات من الطريق ووضع أعمدة النور وبجوراها أشجار، وفي المنتصف جاري العمل على حديقة مصغرة يتوسطها أسوار حديدية لإعطاء منظر جمالي بالشارع، ولازال العمل جار حتى الوقت الحالي، وذلك بالتنسيق مع هيئة النظافة وبتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

يقول محمد عبد العزيز، أحد سكان منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن أعمال التطوير خلال الأسابيع القليلة الماضية في مختلف شوارع منطقة الوراق إلا أن العمل مكثف محيط مستشفى الوراق المركزى، خاصة بعد تراكم القمامة حولها وتدهور حالة الرصيف وغيرها من المشاكل.

تابع أن أفضل ما يتم العمل عليه هو وضع عمدان النور وإنارة الطريق خاصة وأنه كان بمجرد دخول الليل يعم الظلام على الشارع وهو ما يجعلها غير أمنة للمواطنين وأهالي المنطقة.

أضافت هناء مصطفى إحدى سكان المنطقة إن هناك تطوير واضح بكافة شوارع المنطقة والتي تشهده خلال الأسابيع القليلة الماضية، مشيدة بأعمال التطوير والتي سوف تساعد في اختفاء تلال القمامة والتي أصبحت موجودة بقارعة الطريق، أيضا الطرق وتجريدها وزرع أشجار فيها سوف يعيطها منظر جمالي.

وطالب رؤوف أحد سكان المنطقة بضرورة الحفاظ على أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي، ووضع عقوبة رادعة لكل من يكون سبب في تلفها أو إلقاء قمامة بالشارع، مشيرة إلى ضرورة وضع صناديق قمامة كبيرة بكل الطرق والشوارع بجانب العمل على إنارة وتشجير باقية الأماكن بمنطقة الوراق.

تطوير شوارع الوراق

تطوير شوارع الوراق

تطوير شوارع الوراق

تطوير شوارع الوراق

تطوير شوارع الوراق

تطوير شوارع الوراق

تطوير شوارع الوراق

تطوير شوارع الوراق