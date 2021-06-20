الأحد 20 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«حي الوراق» ينقذ حملة للتطوير والتشجير ووضع أعمدة الإنارة

تطوير شوارع الوراق
تطوير شوارع الوراق

شن حملة منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة حملة موسعة لرفع القمامة والمخالفات من شوارع المنطقة بعد ان أصبحت مقلب للقمامة وغيرها من المهملات، وبدأ الحي بامتداد شارع التل محيط مستشفى الوراق المركزي، وذلك بعد استغاثات العديد من الأهالي ومطالبتهم بندخل المسئولين والجهات المعنية لتطوير وتجميل المنطقة.

 

حيث تم رفع بعض المخالفات من الطريق ووضع أعمدة النور وبجوراها أشجار، وفي المنتصف جاري العمل على حديقة مصغرة يتوسطها أسوار حديدية لإعطاء منظر جمالي بالشارع، ولازال العمل جار حتى الوقت الحالي، وذلك بالتنسيق مع هيئة النظافة وبتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

 

يقول محمد عبد العزيز، أحد سكان منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن أعمال التطوير خلال الأسابيع القليلة الماضية في مختلف شوارع منطقة الوراق إلا أن العمل مكثف محيط مستشفى الوراق المركزى، خاصة بعد تراكم القمامة حولها وتدهور حالة الرصيف وغيرها من المشاكل.

 

تابع أن أفضل ما يتم العمل عليه هو وضع عمدان النور وإنارة الطريق خاصة وأنه كان بمجرد دخول الليل يعم الظلام على الشارع وهو ما يجعلها غير أمنة للمواطنين وأهالي المنطقة.

 

أضافت هناء مصطفى إحدى سكان المنطقة إن هناك تطوير واضح بكافة شوارع المنطقة والتي تشهده خلال الأسابيع القليلة الماضية، مشيدة بأعمال التطوير والتي سوف تساعد في اختفاء تلال القمامة والتي أصبحت موجودة بقارعة الطريق، أيضا الطرق وتجريدها وزرع أشجار فيها سوف يعيطها منظر جمالي.

 

وطالب رؤوف أحد سكان المنطقة بضرورة الحفاظ على أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي، ووضع عقوبة رادعة لكل من يكون سبب في تلفها أو إلقاء قمامة بالشارع، مشيرة إلى ضرورة وضع صناديق قمامة كبيرة بكل الطرق والشوارع بجانب العمل على إنارة وتشجير باقية الأماكن بمنطقة الوراق.

تطوير شوارع الوراق

تطوير شوارع الوراق
تطوير شوارع الوراق
تطوير شوارع الوراق
تطوير شوارع الوراق
تطوير شوارع الوراق
تطوير شوارع الوراق
تطوير شوارع الوراق
تطوير شوارع الوراق
تطوير شوارع الوراق
تطوير شوارع الوراق
تطوير شوارع الوراق
تطوير شوارع الوراق
تطوير شوارع الوراق
تطوير شوارع الوراق
تطوير شوارع الوراق
تطوير شوارع الوراق
منطقة الوراق محافظة الجيزة أعمدة إنارة تشجير الشوارع رفع القمامة والمخالفات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «5».. خطة الإخوان للصعود نحو الهاوية

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

بالأسماء.. تفاصيل حركة التكليفات الجديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2021 من البريد والـ ATM

بالاسم أو رقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا

الاحتلال الإسرائيلي يمنع أمين سر حركة فتح من دخول الضفة لمدة 6 أشهر

الاحتلال يمنع البناء بقرية واد فوكين غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص