«التضامن»: نستهدف حماية 5 آلاف طالب وطالبة من الوقوع فى براثن الإدمان

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه تم تنفيذ برامج توعوية وأنشطة وقائية بمحافظة سوهاج خلال الفترة الماضية، حيث تم افتتاح "بيت التطوع " بجامعة سوهاج، علاوة على تنفيذ برامج لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات على مدار الترم الثاني من العام الدراسى الجارى، حيث تم استهداف 5000 طالب وطالبة لحمايتهم من الوقوع فى براثن الإدمان.

وأضاف عمرو عثمان، أنه تم أيضا إطلاق دورة تدريبية تضم 250 قيادة شبابية جامعية بالمحافظة، وكذلك تنفيذ برامج لتوعية الشباب والأسر بعدد 25 مركز شباب باستهداف حوالي 2400 شاب وأسرهم وتدريب 111 رائدة ريفية، وتدريب 150 شابا وفتاة من مختلف مراكز المحافظة بالتعاون مع الشباب والرياضة من خلال 4 ورش عمل كذلك تدريب 70 أخصائي نفسي واجتماعي بالتعاون مع التربية والتعليم وتنفيذ 12 لقاءً بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار باستهداف حوالي 1500 شخص من مدرسين محو الأمية.

وشهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ‬ وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى - ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، اليوم الأحد، تشغيل قسم جديد للخط الساخن "16023” لعلاج مرضى الإدمان بمستشفى سوهاج للصحة النفسية، ويتضمن 36 سريرا لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ليصل إجمالي عدد المراكز العلاجية التابعة والشريكة مع الخط الساخن إلى 27 مركزا فى 17 محافظة، بحضور كل من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأكد صندوق علاج الإدمان، إنه سيتم التوسع فى مراكز علاج الإدمان خلال العام الجاري وفقا لخطة الصندوق والتوجيهات الرئاسية فى هذا الشان، مشيرا إلى أنه تم زيادة عدد المراكز العلاجية لمرضى الإدمان والشريكة مع الخط الساخن إلى 26 مركزا علاجيا فى 17 محافظة حتى الآن، بعدما كانت 12 مركزا عام 2014 فى 7 محافظات.