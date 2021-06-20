بتكلفة 210 ألف جنيه.. تسليم 10 أكشاك مجهزة بالبضاعة في الغربية

أكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الأحد، أنه تم تسليم 10 أكشاك مجهزة بالبضاعة و“الديب فريزر”، بالإضافة إلى توصيل عداد الكهرباء لحالات أكثر احتياجا بقرية العطوة بمركز قطور، وقريتي بنوفر وبلشاى مركز كفرالزيات، بإجمالي تكلفة 210 ألف جنيه، حيث تكلفة مشروع الكشك الواحد 21 ألف جنيه، وذلك بدعم جمعية “الأورمان”، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.



وأضافت المديرية، أنه تم دعم زواج 20 عروسة يتيمة بقرى مركزي زفتى وقطور، وذلك من خلال تسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية ودعمهن لاستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية، بإجمالى تكلفة 200 ألف جنيه.

وأشارت إلى أنه تم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع جمعية “الأورمان”.



يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجاً، من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”، وفي إطار خطة محافظة الغربية، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية، في القري والعزب والنجوع، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.



وأكد محافظ الغربية أهمية المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجاً، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وشدد على استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصةً بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة وبقرى مبادرة “حياة كريمة”، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية، وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية في المحافظة، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاه محدود الدخل والعمل على حل جميع مشاكلة.

يذكر أنه تم اختيار مركز زفتى ليكون المركز الوحيد على مستوى المحافظة الذي يقوم على المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي ستغير شكل المركز بالكامل، وبعدها يبدء تنفيذ المبادرة في عدد من مراكز المحافظة تباعا حتى تصبح الجمهورية بلا عشوائيات تماما.