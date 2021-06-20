الأحد 20 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اتفاقية تعاون بين «مصر للتكنولوجيا الحيوية» وغرفة الصناعة العربية الألمانية

غرفة الصناعة والتجارة
غرفة الصناعة والتجارة العربية الألمانية بالقاهرة

وقعت مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية اتفاق تعاون مع غرفة الصناعة والتجارة العربية الألمانية بالقاهرة؛ تمهيدًا لاعتماد شهادة خريجي المدرسة من الغرفة، بالإضافة للشهادة الرسمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والخاصة بمهنة فني تكنولوجيا صناعات حيوية.

وقال الدكتور علاء بركات رئيس مجلس إدارة المدرسة - في تصريحات اليوم الأحد - إنه بتوقيع تلك الاتفاقية تكون المدرسة هي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا التي تمنح شهادة فني تكنولوجيا صناعات حيوية معتمدة من وزارة التربية والتعليم وأخرى من غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، والتي تؤهل الخريج للعمل بكافة مصانع الطبية الحيوية ومصانع الأدوية ومستحضرات التجميل بمصر والعالم.

وأضاف أنه وفقا لتلك الاتفاقية، يتعين على الطلاب اجتياز اختبار المستوى C تمهيدًا للمستوى التالي B طبقا لمعايير غرفة الصناعة والتجارة العربية الالمانية الرئيسية الموجودة بألمانيا.

ولفت إلى أن ذلك يأتي تزامنًا مع إعلان شروط القبول لمدرسة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية للعام الدارسي الجديد (2021 - 2022)، وهي أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسي (2020 - 2021) والحد الأدنى لمجموع القبول 250 درجة.

وأوضح أن الاشتراطات تتضمن ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر من العام الدراسي على 18 عامًا، وأن يكون الطالب لائقا طبيا ونفسيا، وأن يتمتع الطالب بالجنسية المصرية، مؤكدًا أنه يجب أن يجتاز الطالب اختبارات اللغة الإنجليزية والقدرات الخاصة لبيئة العمل واحتياجاته وكذلك المقابلة الشخصية للطالب وأولياء الأمور والتي ستعقد بمقر المدرسة بمدينة بدر، والأولوية لطلاب المدارس التجريبية واللغات.

وقع الاتفاقية، الدكتور علاء بركات رئيس مجلس إدارة المدرسة وجان نوثر الرئيس التنفيذي لغرفة الصناعة والتجارة العربية الألمانية بالقاهرة، بحضور المستشار الفني للمدرسة برنارد بوخنر، ومنى أيوب رئيس قسم التعليم والتدريب المهني بالغرفة، ومهند صلاح الدين مسئول برنامج إدارة التعليم والتدريب المهني بالغرفة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2021 من البريد والـ ATM

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 لمحافظة مطروح برقم الجلوس| من هنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

عبدالوهاب داود

تسييس «قطة الأوبرا»

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«مهمة كوخافى».. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلى فى الولايات المتحدة؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي: الرئيس الإيراني الجديد انتخبه «خامنئي» وليس الشعب

نزاع بين بينيت ونتانياهو حول المنزل الرسمي