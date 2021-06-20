اتفاقية تعاون بين «مصر للتكنولوجيا الحيوية» وغرفة الصناعة العربية الألمانية

وقعت مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية اتفاق تعاون مع غرفة الصناعة والتجارة العربية الألمانية بالقاهرة؛ تمهيدًا لاعتماد شهادة خريجي المدرسة من الغرفة، بالإضافة للشهادة الرسمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والخاصة بمهنة فني تكنولوجيا صناعات حيوية.

وقال الدكتور علاء بركات رئيس مجلس إدارة المدرسة - في تصريحات اليوم الأحد - إنه بتوقيع تلك الاتفاقية تكون المدرسة هي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا التي تمنح شهادة فني تكنولوجيا صناعات حيوية معتمدة من وزارة التربية والتعليم وأخرى من غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، والتي تؤهل الخريج للعمل بكافة مصانع الطبية الحيوية ومصانع الأدوية ومستحضرات التجميل بمصر والعالم.

وأضاف أنه وفقا لتلك الاتفاقية، يتعين على الطلاب اجتياز اختبار المستوى C تمهيدًا للمستوى التالي B طبقا لمعايير غرفة الصناعة والتجارة العربية الالمانية الرئيسية الموجودة بألمانيا.

ولفت إلى أن ذلك يأتي تزامنًا مع إعلان شروط القبول لمدرسة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية للعام الدارسي الجديد (2021 - 2022)، وهي أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسي (2020 - 2021) والحد الأدنى لمجموع القبول 250 درجة.

وأوضح أن الاشتراطات تتضمن ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر من العام الدراسي على 18 عامًا، وأن يكون الطالب لائقا طبيا ونفسيا، وأن يتمتع الطالب بالجنسية المصرية، مؤكدًا أنه يجب أن يجتاز الطالب اختبارات اللغة الإنجليزية والقدرات الخاصة لبيئة العمل واحتياجاته وكذلك المقابلة الشخصية للطالب وأولياء الأمور والتي ستعقد بمقر المدرسة بمدينة بدر، والأولوية لطلاب المدارس التجريبية واللغات.

وقع الاتفاقية، الدكتور علاء بركات رئيس مجلس إدارة المدرسة وجان نوثر الرئيس التنفيذي لغرفة الصناعة والتجارة العربية الألمانية بالقاهرة، بحضور المستشار الفني للمدرسة برنارد بوخنر، ومنى أيوب رئيس قسم التعليم والتدريب المهني بالغرفة، ومهند صلاح الدين مسئول برنامج إدارة التعليم والتدريب المهني بالغرفة.