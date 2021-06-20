بالأسماء.. الـ10 الأوائل للشهادة الإعدادية بمطروح (صور)

حصلت “الدستور” على أسماء الـ10 الأوائل على مستوى محافظة مطروح في الشهادة الإعدادية وذلك عقب اعتمادها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وحصلت جاسمين محمد عبدالحليم على المركز الأول "إدارة مطروح"، ضياء محمد محمد على (أول مكرر) "إدارة مطروح"، وصال مصطفى عطية (المركز الثاني) "إدارة مطروح"، أبانوب فوزي صبحي (ثاني مكرر) "إدارة مطروح"، يارا محمد محمد (ثاني مكرر) "إدارة مطروح"، رحمة محروس عبدالمالك (ثاني مكرر) "قطاع البنجر".

وحصلت شهد محمد إبراهيم على المركز الثاني مكرر "إدارة مطروح “، حبيبة محمد سعد (ثاني مكرر) ”إدارة الضبعة “، ملك حسام عبدالرحمن (ثاني مكرر) ”إدارة مطروح"، سماح أحمد محمود (ثاني مكرر) "إدارة مطروح".

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اعتمد منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالمحافظة، بنسبة نجاح 86.3%.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تم عقده في ديوان عام محافظة مطروح برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بحضور عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح وعددا من القيادات التعليمية.

وقدم محافظ مطروح التهنئة إلى طلاب الشهادة الإعدادية متمنيا لهم التوفيق والنجاح في المرحلة الثانوية.

أوائل الشهادة الاعدادية بمطروح

أوائل الشهادة الاعدادية بمطروح

أوائل الشهادة الاعدادية بمطروح

أوائل الشهادة الاعدادية بمطروح

أوائل الشهادة الاعدادية بمطروح

أوائل الشهادة الاعدادية بمطروح

أوائل الشهادة الاعدادية بمطروح

أوائل الشهادة الاعدادية بمطروح

أوائل الشهادة الاعدادية بمطروح

أوائل الشهادة الاعدادية بمطروح