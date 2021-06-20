حبس متهمين في واقعة سرقة أدوات منزلية بـ2 مليون جنيه في المقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأحد، بحبس متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما في سرقة أدوات منزلية قيمتها 2 مليون جنيه من داخل محل بالمقطم كما قررت النيابة العامة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من صاحب محل أدوات منزلية كائن بدائرة القسم باكتشافه كسر القفل الخاص بالمحل ملكه وسرقة كمية من الأدوات المنزلية تقدر قيمتها بـحوالى 2 مليون جنيه، مجموعة من المكتبات الخشبية المُستخدمة في عرض المنتجات، خزينة بداخلها مجموعة من الأوراق من داخل المحل.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أقر أحدهم بأنه نظرًا لسابقة وجود شراكة بينه وبين المجنى عليه في مجال تجارة الأدوات المنزلية ورفض الأخير تسليمه مستحقات ماليه له "أرباح" عقب فض الشراكة بينهما، فإختمرت في ذهنه فكرة سرقة محتويات المحل ملك المجنى عليه، وفى سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه، وتمكنوا من الدخول للمحل المشار إليه بأسلوب "كسر القفل"، والإستيلاء على المسروقات عقب تحميلها على سيارتين " تم ضبطهما" ولاذوا بالفرار، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهم أيدوها، وتم بإرشادهم ضبط كافة البضائع المُستولى عليها داخل مخزن ملك أحد المتهمين كائن بدائرة القسم.

كما تم بإرشاد أحدهم ضبط الخزينة المستولى عليها "مغلقة وبداخلها الأوراق المُستولى عليها" بمكان إخفائها بمسكن صديقه المقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، والذى أقر بعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة وبإستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات، وإتهمهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي باشرت التحقيق وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات ومواجهة المتهمين بمالك المحل.