موعد بدء التقدم بتظلمات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ ، مواعيد تقديم التظلمات في نتيجة الشهادة الإعدادية التي تم إعتمادها مؤخرا بنسبة نجاح بلغت 90.4%.

وحددت المديرية أيام تقديم التظلمات في مراكز المحافظة المختلفة علي النحو التالي: الأربعاء الموفق 23 يونيو مخصص لطلاب مركزي مطوبس وقلين ، الخميس الموافق 24 يونيو مخصص لطلاب مركز فوه وطلاب مركز كفر الشيخ من رقم الجلوس 1001 إلي 3500 ، وأما يوم السبت الموافق 26 يونيو مخصص لطلاب مركزي سيدي سالم وسيدي غازي، وأما يوم الأحد الموافق 27 يونيو فهو مخصص لطلاب مركزي الرياض وبلطيم.

فيما خصصت يوم الإثنين الموافق 28 يونيو لطلاب مركز ومدينة بيلا وطلاب مركز ومدينة دسوق من رقم جلوس 14801 إلي 19000 ، كما خصصت يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو لطلاب مركز ومدينة الحامول ، وطلاب مركز ومدينة كفر الشيخ من رقم الجلوس 35001 حتي أخر رقم جلوس ، وأخيرا فقد تم تحديد يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو لطلاب برج البرلس وطلاب دسوق من رقم الجلوس 19001 وحتي أخر رقم جلوس.

وأكدت المديرية ، أن التقديم سيكون إليكترونيا عبر الموقع المخصص لذلك ، وأنه يتم تسديد مبلغ 20 جنيها علي المادة الواحدة المراد تصحيحها ، مشددة أن الطالب لا يضار من أعمال المراجعة بتخفيض درجاته.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021م بنسبة بنسبة 90.4 %، بحضور عمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 57 ألفاً و 702 طالباً، تغيب منهم 244 طالباً، وحضر منهم الامتحانات 57 ألفاً و 458 طالباً، ونجح منهم 51 ألفاً و 963 طالباً، بنسبة 90.4 %، كذا شهادة الإعدادية المهنية تقدم 891 طالباً، تغيب منهم 113 طالباً، وحضر منهم 778 طالباً، ونجح منهم 748 طالباً، بنسبة نجاح 96.14 %.

وأضاف أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الاعدادية للنور للمكفوفين والصم وضعاف السمع 45 طالبًا منهم 3 طلاب من النور للمكفوفين و42 طالبًا من الصم وضعاف السمع ونسبة النجاح 100%، كذا نتيجة شهادة اتمام التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية بنسبة 100%.