الأحد 20 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تسجيل 36 رسالة ماجستير ودكتوراه جديدة بجامعة الفيوم

جامعة الفيوم
جامعة الفيوم

عقد مجلس شؤون الدراسات العليا والبحوث جلسته رقم 169 برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وعضوية أعضاء المجلس الموقر.

وصرح الدكتور أحمد جابر شديد بأن المجلس وافق على قيد وتسجيل ٣٦ رسالة بحثية، بواقع ٢١ رسالة ماجستير، و١٥ رسالة دكتوراه بكليات الجامعة المختلفة، إضافة إلى موافقة المجلس على مد فترة القيد والتسجيل لـ٢١ دارسًا للانتهاء من إعداد الرسائل العلمية الخاصة بهم. 

كما تمت الموافقة على شطب قيد وتسجيل ٢٠ دارساً لعدم الجدية، وعدم إحراز أي نتائج ملموسة في أبحاثهم.

جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم انعقاد ١٦٩ لمجلس شؤون الدراسات العليا الجلسة

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