نائب محافظ القاهرة يتفقد تطوير شوارع روض الفرج

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، اليوم الأحد، جولات بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل.

وتفقد فوزي خلال جولته أعمال التطوير ورصف وتركيب بلاط الأنترلوك بشوارع حي روض الفرج بحضور رئيس الحي.

وأكد فوزي خلال جولته الاستمرار في متابعة تنفيذ خطة الرصف وتطوير شوارع الحي حسب أجندة عمل محافظة القاهرة الخاصة بتطوير الشوارع.

كما تفقد نائب المحافظ مبنى حي الزيتون لمتابعة الأعمال الإنشائية داخل مبنى الحي بحضور رئيس الحي والتأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتابع اللمسات النهائية لأعمال تطوير مبنى حي الزيتون والذي تم العمل به قرابة ثلاث شهور.