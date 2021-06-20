الأحد 20 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتابع امتحانات المدارس الفنية بالمحلة الكبرى (صور)

محافظ الغربية يتابع
محافظ الغربية يتابع امتحانات المدارس الفنية بالمحلة

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأحد، يرافقه المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، أعمال امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثاني بمدينة المحلة الكبرى.

تفقد رحمي 3 مدارس هي مدرسة المحلة الكبرى الثانوية بنات والتي يؤدي الامتحانات بها 407 طلاب موزعين على 30 لجنة بواقع 14 طالبة باللجنة الامتحانية.

كما تفقد مدرسة عبدالمجيد سليم الابتدائية حيث يؤدي بها 284 طالبا وطالبة موزعين على 20 لجنة، واختتمت جولة تفقد الامتحانات بزيارة مدرسة المحلة التجارية بنات والتي تتضمن 24 لجنة تحوي 335 طالبة.

واطمأن المحافظ على سير عملية الامتحانات دون أي معوقات، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من توافر المطهرات والكمامات، أجهزة قياس الحرارة، إلى جانب التأكد من تهوية اللجان والإضاءة فيها.

عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام ٣٣٢٦٩ طالبا وطالبة موزعون على ١٣٣ لجنة امتحانية. 

محافظ الغربية يتابع امتحانات المدارس الفنية بالمحلة

محافظ الغربية يتابع امتحانات المدارس الفنية بالمحلة
محافظ الغربية يتابع امتحانات المدارس الفنية بالمحلة
محافظ الغربية يتابع امتحانات المدارس الفنية بالمحلة
محافظ الغربية يتابع امتحانات المدارس الفنية بالمحلة
محافظ الغربية يتابع امتحانات المدارس الفنية بالمحلة
محافظ الغربية يتابع امتحانات المدارس الفنية بالمحلة
محافظ الغربية يتابع امتحانات المدارس الفنية بالمحلة
محافظ الغربية يتابع امتحانات المدارس الفنية بالمحلة
تابع اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثاني بالمحلة

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وائل لطفي

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