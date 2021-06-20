الأحد 20 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الفيوم يشهد ورشة عمل «مناظير الجهاز الهضمي والكبد» بالمستشفى العام

محافظ الفيوم يشهد
محافظ الفيوم يشهد ورشة عمل "مناظير الجهاز الهضمي والكبد" بال

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ظهر اليوم، فعاليات ورشة عمل "مناظير الجهاز الهضمي والكبد"، والتي عقدت بقاعة المناظير بمستشفى الفيوم العام، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور إيهاب كمال مساعد وزيرة الصحة لشئون التدريب والتعليم الطبي المستمر، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب - عضو لجنة الصحة بالمجلس، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة والسكان بالفيوم، والدكتور سامح رمضان رئيس قسم المناظير بمستسفي الفيوم العام - منسق الزمالة المصرية بالفيوم، وعدد من الأطباء من محافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم إن رئيس قسم مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الفيوم العام، استعرض دور وحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفي، في تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية للمرضى، وذلك فى إطار حرص المستشفى، على جودة الخدمة العلاجية المقدمة، واستحداث خدمات جديدة ورفع مستوى الخدمة الطبية، مما يُسهم في رفع المعاناة عن أهالي الفيوم.

وأضاف أن ورشة العمل تهدف إلى نقل خبرات أساتذة مناظير الجهاز الهضمي إلى شباب الأطباء لإيجاد جيل جديد قادر على تقديم الخدمة الطبية الجيدة، وذلك في إطار الارتقاء بالعمل بالقسم وتعريف شباب الأطباء بكل ما هو جديد في هذا المجال، لافتاً إلى أن القسم يشهد تطوير كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث يجري القسم أكثر من ٥ آلاف عملية سنوياً، فضلاً عن افتتاح وحدة الفيروسات الكبدية لعلاج مرضى فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "C " وأورام الكبد والتردد الحراري.

ومن جهته رحب محافظ الفيوم، بمساعد وزيرة الصحة لشئون التدريب والتعليم الطبي المستمر، وجميع الحضور المشاركين في فعاليات ورشة العمل من محافظات شمال الصعيد "الفيوم وبني سويف والمنيا، مشيداً بدور وزارة الصحة واهتمامها بتدريب الأطباء لصقل مهاراتهم بكل ماهو جديد وذلك للارتقاء بهذا القطاع الهام وتحسين مستوي الخدمات العلاجية المقدمة.

وكشف "الأنصاري" أن محافظة الفيوم بدأت تتعافي من أزمة "كورونا" بفضل تزايد أعداد من تلقوا اللقاح خاصة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مشيداً بدور قطاع الصحة الحكومي والجامعي، في تحمل المسئولية كاملة خلال تعرض البلاد لهذا الوباء اللعين، خاصة في ظل الموجة الثانية من الأزمة، معرباً عن خالص شكره وتقديره لكافة الفرق الطبية، لدورها المتميز والرائد في هذا الشأن.

وطالب المحافظ جميع الحضور بضرورة تلقي لقاح كورونا، كما أنهم لابد وأن يكونوا سفراء لأسرهم وللآخرين لتشجيعهم على تلقي اللقاح للحفاظ على سلامة الجميع.

وأعرب مساعد وزيرة الصحة لشئون التدريب والتعليم الطبي المستمر، عن سعادته لزيارة محافظة الفيوم للمشاركة في فعاليات ورشة عمل مناظير الجهاز الهضمي والكبد، مشيداً بجهود الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم وتعاونه الكامل للارتقاء بالقطاع الصحي والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضي.

كما أشاد بالتعاون التام بين وزارة الصحة وجامعة الفيوم، في تقديم الخدمات العلاجية، مؤكداً أننا نعمل ككيان واحد نسعي لتحقيق هدف واحد وهو خدمة وعلاج المريض، لافتاً إلي حرص الوزارة علي العمل بروح الجماعة والفريق الواحد، وقد ظهر ذلك جلياً في فعاليات "حملة 100 مليون صحة".

كما أكد مساعد وزيرة الصحة، أهمية التدريب والتثقيف الطبي، لافتاً إلي أن الوزارة تعمل علي الاستثمار في العقول والمباني معاً، مؤكداً أن التدريبات وورش العمل مستمرة بكافة أنحاء الجمهورية للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة.

وعقب ذلك، شهد محافظ الفيوم، ومساعد وزيرة الصحة لشئون التدريب والتعليم الطبي المستمر، التدريب العملي باستخدام المحاكيات للمناظير العلوية والسفلية الخاصة.

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محافظ الفيوم يشهد ورشه عمل مناظير الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفى العام

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