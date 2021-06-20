النائب وجيه رشدي: المبادرات الرئاسية نجحت في تحسين جودة الحياة

أكد النائب وجيه رشدي، عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت في تحسين جودة الحياة وبناء الإنسان وفي إحداث تغييرات كبيرة في الواقع المصري، ساهمت في توطين مفهوم العدالة الاجتماعية وحولته من شعار إلى واقع يتمثل في مبادرات تكافل وكرامة، وحياة كريمة، و100 مليون صحة، وغيرها من المبادرات التي تأتى ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف «رشدي»، أن ملف الحماية الاجتماعية من الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وفى الوقت الذى تقوم الدولة بتنفيذ حزمة من المشروعات القومية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، يظل رئيس الجمهورية يسمع لنبض الشارع وحريص على توفير حياة أفضل للمواطنين، سواء من خلال حزمة المبادرات أو القرارات أو التوجيهات المباشرة للحكومة، بالإضافة إلى التشريعات التي خرجت مؤخرًا التي تؤكد أن المواطن المصرى سيظل في محور اهتمام القيادة السياسية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية يشهد أزهى العصور، فدائمًا ما كان هناك حديث عن النهوض بالملف والاهتمام به خلال العصور السابقة، ولكن لم يكن هناك ترجمة حقيقة للحديث، وفى ظل عهد القيادة السياسية الحالية نشهد اهتمام حقيقى بالحماية الاجتماعية، فمنذ أن تولى الرئيس المسئولية ويشهد الملف اهتمام كبير تم ترجمته في صورة أرقام في الموازنة العامة للدولة، والتي وصلت في العام المالي الجديد 2021/2022، إلى 283 مليار جنيه، وهي نسبة غير مسبوقة، موزعة في أكثر من باب من أبواب الموازنة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق خلال السنوات الماضية، العديد من المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، بهدف القضاء على الأمراض، وتحسن حياة المواطنين، وكنواة لتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد.

كما اطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي 7 مبادرات خلال عامين متعاقبين، تستهدف بالأساس توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف مناحيها الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية، ووضعت تلك المبادرات العنصر الإنساني في مقامها الأول.