قبل ساعات من بدء الامتحان التجريبي.. 10 نصائح مهمة لطلاب الثانوية للتعامل مع التابلت

ينطلق الامتحان التجريبي الأخير والبروفة للامتحان الأساسي لطلاب شهادة الثانوية العامة، غدًا الاثنين، والذي يستخدم الطلاب فيه التابلت بالإضافة إلى الورقي.

وفي السطور التالية، ترصد “الدستور” 10 نصائح مهمة بشأن استخدام التابلت.



- أشحن التابلت جيد جدا باستخدام الشاحن الأصلي المرفق مع التاب.

- قم بتحديث التابلت

-غلق "التابلت" في وقت عدم الحاجة إليه حفاظًا على البطارية.

-لا تقم بمحاولة فتح "التابلت" أو إجراء صيانة له خارج مراكز صيانة. Samsung.

-لا تقم بتركيب شاشة حافظة Protector حتى لا تؤثر على المدى البعيد على قدرة الـTouch.

-الحفاظ على سرية الحساب الخاص بك وكلمة المرور.

-الحفاظ على التاب فهو ملكك وهدية مقدمة من الدولة إليك وستكون الاختبارات في الامتحان الاساسي عليه

- متابعة برنامج تنويهات فهو ينزل عليه كل جديد خاص لطلاب الثانوية او التابلت

- دقق في الاختيار حتي تكون اجابة البابل شيت هو اجابة التابلت

-الامتحان للطلاب النظامي والخدمات الذين تسلموا اجهزة تابلت سيكون بمقر المدرسة وبلجان منظمة إلكترونيًا.