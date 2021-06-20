قبل انطلاقه غدًا .. ٩ معلومات هامة عن الامتحان التجريبي للثانوية العامة

تنطلق الامتحانات التجريبية الأخيرة لطلاب الثانوية العامة غدا، وهي البروفة الثالثة للامتحان الأساسي المقرر عقده في ١١ يوليو المقبل.

في هذا السياق تقدم الدستور أبرز المعلومات عن الامتحان المقرر عقده غدا الاثنين داخل اللجان .

- تم تشكيل غرفة عمليات مركزية تقوم بمتابعة الامتحانات التجريبية والتي تبدأ غدا الاثنين

- يخوض الطلاب مواد الأحياء والاستاتيكا غدًا باللجان.

- الامتحان هدفه تعرف الطلاب على لجانهم الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات السابقة.

- يجب على الطالب رصد الإجابات في البابل شيت بشكل منظم وواضح يعتبر إلزاميا وأيضاً رصدها على التابلت في نفس اللحظة لضمان وجود نسخة إضافية من إجاباته وتصحيح موازي للتأكد من سلامة وجودة التصحيح.

- حالة وجود مشكلة في تصحيح البابل شيت في قراءة إجابة أو أكثر يتم الرجوع إلى إجابة التابلت للتأكد مما اختاره الطالب، وإذا اختلفت الإجابات ولا توجد مشكلة في قراءة البابل شيت سيتم اعتماد إجابة البابل شيت.

-إذا اختلفت الإجابات وهناك مشكلة في قراءة البابل شيت بالسكانر ثم بالعين سيتم اعتماد إجابة التابلت، ولكن في حالة اختلاف الإجابات كلها يعتبر هذا تحايلا على الامتحان.

- ‏‎قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعمل تنبيه لجميع طلاب الثانوية العامة وذلك عبر صفحتها الرسمية علي فيس بوك .

- يُعقد غداً الامتحان التجريبي الثالث والذي يتطلب نزول الطلاب إلى اللجان يوما واحدا للتعرف على اللجنة واختبار استخدام البابل شيت ثم يستكمل الطالب باقي الامتحانات من المنزل

‏‎- وجهت وزارة التربية والتعليم نصيحة لطلاب الثانوية قائلة لهم : لا تنسوا شحن وتحديث جهاز التابلت.