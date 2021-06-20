مصرع سيدتين صدمهما قطار أثناء عبورهما السكة الحديد في العياط

لقى سيدتان مصرعهما اليوم الأحد، حيث صدمهما قطار خلال عبورهما السكة الحديد في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، قبل قليل، بلاغا يفيد بمصرع سيدتين صدمهما قطار بالعياط اليوم الأحد، اثناء عبورهما من مكان غير مخصص للمشاة، وانتقل على الفور رجال المباحث وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

وأشرف العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، على إجلاء جثث المتوفين من محيط الحادث، وتبين بالتحريات المبدئية أن السيدتين خلال عبورهما مزلقان السكة الحديد صدمهما القطار، مما أسفر عن مصرعهما في الحال.

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى العياط العام، وتسليمهما لذويهم عقب انتهاء تقرير الطب الشرعي والتصريح بالدفن.

وتتولى المباحث جمع المشاهدات حول الحادث، والتحقيق مع أطراف الواقعة لتقديم تحرياتها للنيابة العامة.