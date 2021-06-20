تأجيل قضية تعويض قناة السويس من السفينة الجانحة لـ7 مايو للتسوية
أصدرت المحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني علام رئيس الدائرة الأولى، وعضوية المستشارين محمد الطحاوي، وأحمد رياض، وسكرتارية حامد أحمد السيد، اليوم الأحد، تأجيل قضية ثبوت الحجز التحفظي على السفينة البنمية بقناة السويس وتعويضها لقناة السويس بسبب الخسائر التي تكبدتها القناة في هذه الفترة، لـ4 يوليو 2021 لانتظار التسوية الودية.
وقال المحامي خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، في ملف التفاوض مع السفينة "إيفرجيفن" المعروفة إعلاميا بـ السفينة الجانحة"، في محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، إنه على مدار 15 يوما سابقين، تلقت القناة عروضا للتسوية من الشركة المدعية عليها المالكة للسفينة وإن ظاهر آخر هذه العروض، قد يوفي بحق هيئة قناة السويس.
وطلب مستشار رئيس هيئة قناة السويس، من هيئة المحكمة الاقتصادية، التأجيل لاستمرار التفاوض بين الطرفين، موضحا أن الشركة المالكة للسفينة الجانحة طلبت التأجيل أيضاً لاستمرار التفاوض، للرد على عدد من النقاط التي أثارتها الهيئة أثناء التفاوض ضمانا لحفظ كافة حقوقها، لافتا إلى أن أمام هذه الجدية الظاهرة رأت الهيئة أنه في حالة الموافقة على تأجيل سير القضية لأجل قصير، حتى تتمكن الشركة المالكة لايفر جيفين للوفاء بما هو مقترح، تاركا القرار لعدالة المحكمة.
وأكد المستشار خالد أبو بكر أن قناة السويس تلقت عروضًا للتسوية من الشركة المدعية عليها المالكة للسفينة، وأن المفاوضات الأخيرة تتصف بالجدية، والتي ستحصل قناة السويس على حقها في التعويض.
وطلب المستشار أشرف السويفي المحامي عن ملاك السفينة، تأجيل مناسب لحين انتهاء الطرفين من المفاوضات.
ورفض دفاع هيئة قناة السويس والشركة المالكة للسفينة الجانحة “إيفيرجيفن”، التدخل الهجومي للاتحاد التعاوني للثروة المائية، في قضية ثبوت الحجز التحفظي على السفينة البنمية بقناة السويس وتعويضها لقناة السويس بسبب الخسائر التي تكبدتها القناة في هذه الفترة، مؤكدين أنها ليس لها صفة تدخل.