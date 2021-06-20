تأجيل قضية تعويض قناة السويس من السفينة الجانحة لـ7 مايو للتسوية

أصدرت المحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني علام رئيس الدائرة الأولى، وعضوية المستشارين محمد الطحاوي، وأحمد رياض، وسكرتارية حامد أحمد السيد، اليوم الأحد، تأجيل قضية ثبوت الحجز التحفظي على السفينة البنمية بقناة السويس وتعويضها لقناة السويس بسبب الخسائر التي تكبدتها القناة في هذه الفترة، لـ4 يوليو 2021 لانتظار التسوية الودية.

وقال المحامي خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، في ملف التفاوض مع السفينة "إيفرجيفن" المعروفة إعلاميا بـ السفينة الجانحة"، في محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، إنه على مدار 15 يوما سابقين، تلقت القناة عروضا للتسوية من الشركة المدعية عليها المالكة للسفينة وإن ظاهر آخر هذه العروض، قد يوفي بحق هيئة قناة السويس.

وطلب مستشار رئيس هيئة قناة السويس، من هيئة المحكمة الاقتصادية، التأجيل لاستمرار التفاوض بين الطرفين، موضحا أن الشركة المالكة للسفينة الجانحة طلبت التأجيل أيضاً لاستمرار التفاوض، للرد على عدد من النقاط التي أثارتها الهيئة أثناء التفاوض ضمانا لحفظ كافة حقوقها، لافتا إلى أن أمام هذه الجدية الظاهرة رأت الهيئة أنه في حالة الموافقة على تأجيل سير القضية لأجل قصير، حتى تتمكن الشركة المالكة لايفر جيفين للوفاء بما هو مقترح، تاركا القرار لعدالة المحكمة.

وأكد المستشار خالد أبو بكر أن قناة السويس تلقت عروضًا للتسوية من الشركة المدعية عليها المالكة للسفينة، وأن المفاوضات الأخيرة تتصف بالجدية، والتي ستحصل قناة السويس على حقها في التعويض.

وطلب المستشار أشرف السويفي المحامي عن ملاك السفينة، تأجيل مناسب لحين انتهاء الطرفين من المفاوضات.

ورفض دفاع هيئة قناة السويس والشركة المالكة للسفينة الجانحة “إيفيرجيفن”، التدخل الهجومي للاتحاد التعاوني للثروة المائية، في قضية ثبوت الحجز التحفظي على السفينة البنمية بقناة السويس وتعويضها لقناة السويس بسبب الخسائر التي تكبدتها القناة في هذه الفترة، مؤكدين أنها ليس لها صفة تدخل.