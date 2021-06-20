الأحد 20 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: عدد الجرعات المعطاة من لقاحات «كورونا» يتجاوز المليار

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال مسؤولو الصحة الصينية، اليوم الأحد، إن عدد جرعات لقاحات "كوفيد -19" التي تم إعطاؤها في الصين حتى الآن، تجاوز حاجز المليار، أي أكثر من ثلث الجرعات المعطاة في جميع أنحاء العالم.
وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية أن إعلان لجنة الصحة الوطنية جاء بعد أن تجاوز عدد الجرعات التي تم إعطاؤها عالميًا الـ 2,5 مليار حتى أمس الأول الجمعة، وفقًا للإحصاءات الرسمية.
وكانت السلطات الصينية قد حددت هدفًا لتطعيم 40% من سكان البلاد البالغ عددهم 1,4 مليار شخص بحلول نهاية الشهر الجاري.
وتقدم بعض المقاطعات الصينية اللقاحات مجانًا لتشجيع الناس على الحصول على التطعيم، فيما تلقى بعض الذين يعيشون في بكين قسائم شرائية.
وسجلت الصين، اليوم، 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا .

إصابات كورونا حول العالم
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 187.2 مليونا حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 178 مليونا و 196 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و860 ألف حالة.
لقاحات كورونا حول العالم
وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليارين و 597 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.
ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من
حيث عدد السكان.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

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