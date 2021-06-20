في ذكرى ميلاده.. أبرز المحطات الفنية في مشوار أحمد بدير

يوافق اليوم عيد ميلاد الفنان المصري أحمد بدير الذي ولد في (20 يونيو 1945)، في مدينة قنا في صعيد مصر.

في هذا السياق ترصد “الدستور” أبرز المعلومات عنه.

-حصل على الثانوية العامة عام 1966، و بعد أربعة سنوات حصل على الإجازة الجامعية في الآداب من جامعة القاهرةعام 1970.

- عمل ممثلا في مسارح مراكز الشباب ثم مؤلفًا ومخرجًا، ثم عمل ممثلا في الإذاعة في العديد من المسلسلات، منها (طائر الليل الحزين، الزيني بركات، حلم الليل والنهار، أبواب المدينة، زيزينيا)، وعمل أيضا في المسرح في العديد من الأعمال منها (ريا وسكينة، بكالوريوس في حكم الشعوب، الصعايدة وصلوا، ع الرصيف، دستور يا أسيادنا).



-وفي السينما قدم أدوارًا صغيرة ومن الأعمال التي شارك فيها (سكوت ح نصور، أبناء وقتلة، بطل من ورق) وغيرها. وهو متزوج وله ابنتان هما سارة ودعاء.

-أثرى أحمد بدير الفن المصري بالعديد من الافلام و المسلسلات التلفيزيونية و الإذاعية و المسرحيات والتي تزيد في مجملها عن 220 عمل.

-أول أعماله كان دور صغير في فيلم "العصفور" ليوسف شاهين عام 1972.

ومشاركاته في السبعينات كانت في الأعمال التالية مسلسلات اذاعية عدل ، البراري والحامول، أفلام عدل، إسكندرية ليه، الاعتراف الاخير، الحب الذي كان، الزوج المحترم، الكرنك اللعبة، أولاد الحلال.

خلال سنوات الثمانيات عرفت مسيرته الفنية أدوار مهمة أثرت على الجمهور منها مشاركته في مسرحية "ريا وسكينة" مع الفنانة شادية وسهير البابلي وعبد المنعم مدبولي ومن إخراج حسين كمال.



وقام أحمد بدير بتصوير مسلسل "الحكر" الذي تم تأجيله من موسم رمضان 2013 بالإضافة إلى تحضير دوره في فيلم "سكة رجوع" ومسلسل "إمرأتان" وفي 2014 قام بالتمثيل في "دكتور امراض نسا".