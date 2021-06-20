الأحد 20 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يؤكد على ضرورة الالتزام بإجراءات «كورونا»

شن حملات الإجراءات
شن حملات الإجراءات الاحترازية

استعرض اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ما تم تنفيذه خلال حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء خلال الأيام الماضية، مؤكدا أنه تم إغلاق عدد 7 سناتر تعليمي، وأكثر من 85 محل مخالف، و 14 مقهى، كما تم التحفظ على عدد 3007 حالات إشغال، بالإضافة إلى تحرير 3442 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات. 
وأكد المحافظ، أن الإسكندرية ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، لافتًا إلى استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء، والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.
وشدد "الشريف" على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ حملات إزالة إشغالات الطريق على حرم الطريق العام، وذلك لعدم إعاقة حركة المرور والمارة، مؤكدًا على الاستمرار في تطبيق حملات الإجراءات الاحترازية مع التشديد على أصحاب المحال والمقاهي بضرورة تواجد أجهزة لقياس درجات الحرارة، وتوفر المطهرات وإلزام مرتاديها بارتداء الكمامات مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، كما ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم.

كانت قد شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملات مكثفة بمختلف أحياء المدينة لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر لعدد كبير من المحلات التجارية والمقاهي وتحريز عدد من "الشيش" والتحفظ على إشغالات طريق متنوعة.

مجلس الوزراء حملات السكر حركة المرور وذلك معا تحف درجات الحرارة الإسكندرية خالد مساعد نواب

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