الأحد 20 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد حملة «من حقك تنظمي»

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال  المرحلة الثانية من حملة تنظيم الأسرة " من حقك تنظمي" بالمركز الطبي بمدينة كفر الشيخ، بحضور الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة.

وأكد المحافظ، على أهمية تنفيذ برامج للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ونشر المعلومات الطبية الصحيحة وتقوية السلوكيات الإنجابية وتغيير السلوكيات السلبية وزيادة الوعي لدى المواطنين بخدمات تنظيم الأسرة ومدى دوره الإيجابي على الأسرة والمجتمع، فضلاً عن دعم ومساندة السيدات مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة، وذلك عن طريق عقد ندوات تثقيفية وإعلامية وتنظيم الندوات وزيارات منزلية من منزل إلى آخر بمعرفة الرائدات الريفيات وأطباء متخصصين وبالتعاون مع الجهات الشريكة.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن مبادرة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "المرحلة الثانية"، تحت رعاية وزيرة الصحة والمحافظ تخدم أهالي المحافظة، مضيفة أن حملة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تقدم خدمات مجانية للتوعية والخدمات المكثفة وخاصة السيدات حديثي الولادة.

وأضافت أن حملة تنظيم الأسرة تقوم بمرحلة التوعية ثم الكشف الطبي ومن بعدها يتم تحديد الوسيلة وكل ذلك يقدم بالمجان في إطار الحملة إلى جانب الاستشارات الطبية في حالة وجود مضاعفات ، ويتم فحص السيدة كشف عام وطبى كامل، ويتم تحديد الوسيلة حسب تاريخها المرضى وبناءً عليه تستلم كارت نؤكد من خلاله أن الوسيلة مجانية، لافتة إلى أن هذه الحملة تعالج الأمراض المزمنة أو أي أمراض أخرى.

ولفتت إلى أنه يتم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة من خلال مجموعة من الأخصائيين المدربين في تنظيم الأسرة وأخصائيين النساء والتوليد، لإجراء الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وذلك من خلال الوحدات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك ضمن مشروع برنامج  خدمات الصحة الإنجابية المتكاملة.

حملة حقك تنظمي محافظ مجانا كفر الشيخ الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2021 من البريد والـ ATM

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

توفير مخزون استراتيجى وتطوير المجمعات.. ملامح خطة «التموين» للعام الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

عبدالوهاب داود

تسييس «قطة الأوبرا»

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

د.كريمة الحفناوى

قمة مجموعة السبع الصناعية

محمد عبدالعزيز

اكفروا بشيوخكم وتمسكوا بدينكم

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

"مهمة كوخافي".. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلي في الولايات المتحدة؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي: الرئيس الإيراني الجديد انتخبه «خامنئي» وليس الشعب

نزاع بين بينيت ونتانياهو حول المنزل الرسمي